Цифры и факты. Важнейшие события 1–го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры стартового тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Шахтер» не знает поражений на старте сезона 15 лет подряд (14 побед и 1 ничья).
Горняки продлевают свою общую голевую серию до 30 игр, а гостевую – до 20.
Бразилец Невертон становится самым молодым легионером оранжево–черных в чемпионатах Украины – 18 лет 56 дней.
50-й матч за «Шахтер» проводит Александр Зубков (ЧУ – 35, КУ – 5, ЕК – 10).
Третий раз поражает ворота «Металлиста 1925» Лассина Траоре.
Николай Матвиенко становится автором 10-го гола «Шахтера» харьковчанам, а Дмитрий Юсов – первого «Металлиста 1925» дончанам – на 326–й минуте.
«Динамо», 10-й раз начиная сезон с разгрома соперников, празднует 20–ю крупную викторию под руководством Мирчи Луческу (ЧУ – 18, КУ – 1, ЕК – 1).
Киевляне становятся авторами 70-й крупной волевой победы в чемпионатах Украины.
«Динамо» берет верх над «Минаем» во всех 7 встречах в УПЛ (мячи 18–1), а команды Мирчи Луческу во всех 9 матчах с подопечными Владимира Шарана (мячи 23–6).
Голевая серия бело–синих достигает 13 игр.
Сергей Сидорчук проводит 150-й матч в качестве капитана «Динамо» (ЧУ – 95, КУ – 7, СК – 2, ЕК – 46).
Владимир Шаран терпит 100-е поражение на тренерском посту в чемпионатах Украины.
Вадим Витенчук становится автором первого гола «Миная» в ворота «Динамо», прерывая безголевую серию закарпатцев во встречах с киевлянами на 542–й минуте.
«Заря» терпит 40-е безвольное поражение, в том числе 25-е на чужих полях.
Ненад Лалатович становится 12-м тренером из дальнего зарубежья, потерпевшим фиаско в дебютном матче в УПЛ, в том числе 2-м после Перицы Огненовича из Сербии.
Назарий Русин, 3-й раз поразивший ворота «Руха», забивает 30-й мяч в карьере (ЧУ – 25, КУ – 2, ЕК – 3).
На рекордных отметках завершаются гостевая сухая серия луганчан – на 466-й минуте и домашняя львовян – на 324-й.
«Рух» впервые празднует викторию на старте сезона.
Желто-черные обновляют клубное достижение, не зная поражений в родных стенах 7 игр кряду (+3=4).
Юрий Климчук становится первым игроком «Руха», забившим 20 мячей в элитном дивизионе.
«Александрия» празднует 100-ю викторию в чемпионатах Украины.
Юрий Вернидуб становится 10-м тренером, проведшим 250 матчей в УПЛ (+102=64–84, 333–293).
Новый личный рекорд устанавливает «Черноморец», одержавший 4-ю подряд победу на чужих полях (мячи 9–2).
Безничейная серия «моряков» достигает 11 матчей (+6–5).
Одесситы забивают в гостях 11 игр кряду.
Богдан Бойчук становится автором 850-го гола «Черноморца» в чемпионатах Украины.
150–й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Роман Григорчук (+56=40–54, 167–178).
«Полесье» становится 16-м клубом, отпраздновавшим викторию в премьерном матче в элитном дивизионе, в том числе 7-м, добившимся в первой игре преимущества в два гола.
Житомиряне открывают голевой счет в УПЛ уже на 2-й минуте, повторяя рекорд чемпионатов, установленный 4 года назад «Днепром-1».
Сухая серия голкипера желто-зеленых Дениса Бойко достигает 688 минут.
Филипп Будковский забивает 20-му клубу элиты.
«Верес», впервые проигравший в стартовом матче сезона, терпит 80-е поражение в чемпионатах Украины.
«Колос», 10-й раз разойдясь по нулям с соперниками, прерывает свою безничейную серию, которая составила 11 игр (+4–7). Последнюю мировую ковалевцы подписали 1 апреля 2023 года – 0:0 в гостях с «Металлистом».
Ярослав Вишняк проводит 100–й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера (63+37).
150-й матч в чемпионатах Украины проводят Владислав Огиря и Артем Шабанов (оба – «Полесье»), 50-й – Артур Авагимян («Александрия»), Владислав Бугай («Заря») и Роман Гагун («Верес»), 1-й – 26 игроков, в том числе 12 легионеров.
В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Денис Олейник (ЛНЗ) и Вячеслав Танковский, в 6-м – Андрей Гитченко, Никита Кравченко, Артем Шабанов (все – «Полесье»), Максим Ковалев (ЛНЗ) и Андрей Цуриков («Колос»), в 5-м – Денис Бойко, Филипп Будковский, Владислав Огиря (все – «Полесье») и Евгений Паст («Верес»).
30-й мяч в УПЛ забивает Александр Караваев, 25-й – Назарий Русин, 10-й – Николай Матвиенко, 1-й – Бени Макуана и Йон Шпорн (оба – в 1–й игре).
В 5-й команде элиты открывает голевой счет Филипп Будковский («Полесье»), в 3-й – Богдан Бойчук («Черноморец») и Дмитрий Юсов («Металлист 1925»).
1-й дубль в чемпионатах Украины делает Владислав Ванат (в 44–м матче).
12-й раз в истории первый мяч сезона забивает легионер – конголезский форвард «Полесья» Бени Макуана.
Хавбек «Руха» Василий Рунич становится автором первого гола джокеров в УПЛ–2023/24.
4-й пенальти из 5 реализовывает Виталий Буяльский.
1-й сухой матч в УПЛ проводит Назарий Федоровский (в 1–й игре).
6-ю красную карточку в карьере зарабатывает Андрей Гитченко, 3-ю – Александр Бандура, 2-ю – Денис Попов, 1-ю – Денис Балан (в 36–м матче), Владислав Семотюк (в 8-м) и Жордан (в 1-м).
20-й раз удаляет с поля игрока хозяев арбитр из Херсона Игорь Пасхал.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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