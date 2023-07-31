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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 00:15 | Обновлено 31 июля 2023, 00:33
251
1

В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Руанды

Джихад Бизимана стал представителем 23-й африканской страны в УПЛ

31 июля 2023, 00:15 | Обновлено 31 июля 2023, 00:33
251
1
В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Руанды
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

В матче против «Александрии» (0:1) в составе «Кривбасса» дебютировал в чемпионатах Украины 26-летний полузащитник из Руанды Джихад Бизимана. Он стал футболистом 77-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 23-й - из Африки.

К слову, в баталиях против «Александрии» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще трех государств: Польши (Мариуш Левандовски), Эквадора (Питер Меркадо) и Алжира (Адель Гафаити).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Заир (ДР Конго)

02.08.1995

Мафумба МФИЛЮ

ЦСКА

Металлург З (г)

1:0

Гвинея

31.08.1997

Аль-Кали СОУМА

Карпаты

Днепр (г)

0:4

Нигерия

17.03.1998

Дэниел НДЖОКУ

Ворскла

Таврия (д)

1:0

Сенегал

11.03.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

Ворскла (д)

1:0

Зимбабве

15.07.2001

Генри МУТАМБИКВА

Карпаты

Металлург З (д)

2:1

Камерун

16.03.2002

Патрик ИБАНДА

Ворскла

Шахтер (г)

0:4

Марокко

17.08.2002

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Динамо

Волынь (д)

3:1

Кот-д'Ивуар

14.03.2004

Арсен НЕ

Металлург Д

Шахтер (г)

0:2

14.03.2004

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Шахтер (г)

0:2

Тунис

24.09.2004

Анис БУССАИДИ

Металлург Д

Динамо (г)

0:1

Конго

22.07.2005

Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ

Сталь А

Динамо (г)

0:4

Буркина-Фасо

26.07.2006

Аристид БАНСЕ

Металлург Д

Днепр (г)

0:2

Того

01.03.2008

Абдулай ИБРАГИМ

Харьков

Карпаты (г)

0:1

Кабо-Верде

26.09.2010

ФАБИУ СИЛВА

Металлург З

Ворскла (г)

1:2

Гана

06.03.2011

Сэмюэл ИНКУМ

Днепр

Таврия (д)

2:2

Мали

05.08.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Заря (г)

0:1

Нигер

15.03.2014

Амаду МУТАРИ

Металлург Д

Ильичевец (д)

1:1

Алжир

31.03.2018

Адель ГАФАИТИ

Звезда

Александрия (д)

0:0

Габон

03.03.2019

Гаэтан МИССИ МЕЗЮ

Арсенал

Олимпик (г)

1:0

Уганда

28.09.2019

Мелвин ЛОРЕНЦЕН

Карпаты

Колос (д)

1:2

Танзания

23.08.2020

Йохана МКОМОЛА

Ингулец

Днепр-1 (г)

1:1

Замбия

26.09.2020

Шемми МАЙЕМБЕ

Минай

Динамо (г)

0:4

ЮАР

07.11.2020

Репо МАЛЕМБЕ

Минай

Десна (г)

0:1

Руанда

30.07.2023

Джихад БИЗИМАНА

Кривбасс

Александрия (г)

0:1

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Источник Sport.ua
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Barsa
Руанда країна яка підтримує путіна і війну
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