В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Руанды

В матче против «Александрии» (0:1) в составе «Кривбасса» дебютировал в чемпионатах Украины 26-летний полузащитник из Руанды Джихад Бизимана. Он стал футболистом 77-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 23-й - из Африки.

К слову, в баталиях против «Александрии» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще трех государств: Польши (Мариуш Левандовски), Эквадора (Питер Меркадо) и Алжира (Адель Гафаити).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины