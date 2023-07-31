В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Руанды
Джихад Бизимана стал представителем 23-й африканской страны в УПЛ
В матче против «Александрии» (0:1) в составе «Кривбасса» дебютировал в чемпионатах Украины 26-летний полузащитник из Руанды Джихад Бизимана. Он стал футболистом 77-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 23-й - из Африки.
К слову, в баталиях против «Александрии» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще трех государств: Польши (Мариуш Левандовски), Эквадора (Питер Меркадо) и Алжира (Адель Гафаити).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Заир (ДР Конго)
|
02.08.1995
|
Мафумба МФИЛЮ
|
ЦСКА
|
Металлург З (г)
|
1:0
|
Гвинея
|
31.08.1997
|
Аль-Кали СОУМА
|
Карпаты
|
Днепр (г)
|
0:4
|
Нигерия
|
17.03.1998
|
Дэниел НДЖОКУ
|
Ворскла
|
Таврия (д)
|
1:0
|
Сенегал
|
11.03.2001
|
Ассан НДИАЙ
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
Зимбабве
|
15.07.2001
|
Генри МУТАМБИКВА
|
Карпаты
|
Металлург З (д)
|
2:1
|
Камерун
|
16.03.2002
|
Патрик ИБАНДА
|
Ворскла
|
Шахтер (г)
|
0:4
|
Марокко
|
17.08.2002
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Динамо
|
Волынь (д)
|
3:1
|
Кот-д'Ивуар
|
14.03.2004
|
Арсен НЕ
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
|
14.03.2004
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
Тунис
|
24.09.2004
|
Анис БУССАИДИ
|
Металлург Д
|
Динамо (г)
|
0:1
|
Конго
|
22.07.2005
|
Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ
|
Сталь А
|
Динамо (г)
|
0:4
|
Буркина-Фасо
|
26.07.2006
|
Аристид БАНСЕ
|
Металлург Д
|
Днепр (г)
|
0:2
|
Того
|
01.03.2008
|
Абдулай ИБРАГИМ
|
Харьков
|
Карпаты (г)
|
0:1
|
Кабо-Верде
|
26.09.2010
|
ФАБИУ СИЛВА
|
Металлург З
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
Гана
|
06.03.2011
|
Сэмюэл ИНКУМ
|
Днепр
|
Таврия (д)
|
2:2
|
Мали
|
05.08.2011
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Заря (г)
|
0:1
|
Нигер
|
15.03.2014
|
Амаду МУТАРИ
|
Металлург Д
|
Ильичевец (д)
|
1:1
|
Алжир
|
31.03.2018
|
Адель ГАФАИТИ
|
Звезда
|
Александрия (д)
|
0:0
|
Габон
|
03.03.2019
|
Гаэтан МИССИ МЕЗЮ
|
Арсенал
|
Олимпик (г)
|
1:0
|
Уганда
|
28.09.2019
|
Мелвин ЛОРЕНЦЕН
|
Карпаты
|
Колос (д)
|
1:2
|
Танзания
|
23.08.2020
|
Йохана МКОМОЛА
|
Ингулец
|
Днепр-1 (г)
|
1:1
|
Замбия
|
26.09.2020
|
Шемми МАЙЕМБЕ
|
Минай
|
Динамо (г)
|
0:4
|
ЮАР
|
07.11.2020
|
Репо МАЛЕМБЕ
|
Минай
|
Десна (г)
|
0:1
|
Руанда
|
30.07.2023
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
Александрия (г)
|
0:1
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