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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 00:02 | Обновлено 31 июля 2023, 00:20
99
0

Юрий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Юбилей в первом туре отметил и Роман Григорчук

31 июля 2023, 00:02 | Обновлено 31 июля 2023, 00:20
99
0
Юрий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс

Матч против «Александрии» (0:1) стал 250-м для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал десятым тренером, достигшим этого рубежа. 219 игр в УПЛ Вернидуб провел с «Зарей» и 31 - с «Кривбассом». Его подопечные одержали в общей сложности 102 победы (40,8%), 64 встречи завершили вничью (25,6%), 84 проиграли (33,6%), 333 мяча забили (в среднем - 1,33), 293 пропустили (в среднем - 1,17).

К слову, юбилей в первом туре отметил и Роман Григорчук, который провел 150-й матч на тренерском посту в элитном дивизионе: 133 - с «Черноморцем» и 17 - с запорожским «Металлургом». 56 встреч его питомцы выиграли, 40 завершили вничью, 54 проиграли (мячи 167-178).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Вернидуба на тренерском посту в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Вернидуба

Соперник

Тренер

Счет

1-й

03.12.2012

Заря

Оболонь

Сергей КОНЮШЕНКО

1:2 (д)

50-й

01.09.2013

Заря

Арсенал

Юрий БАКАЛОВ

4:0 (д)

100-й

02.08.2015

Заря

Сталь Дз

Владимир МАЗЯР

0:2 (г)

150-й

30.04.2017

Заря

Олимпик

Роман САНЖАР

1:1 (г)

200-й

27.10.2018

Заря

Александрия

Владимир ШАРАН

0:0 (д)

250-й

30.07.2023

Кривбасс

Александрия

Руслан РОТАНЬ

0:1 (г)

Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины

Тренер

Клубы

Матчи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),

622

Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),

548

Ильичевец (296), Ворскла (132)

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (356), Динамо (67)

423

4.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (330), Металлург З (10)

340

5.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),

297

Карпаты (22), Ильичевец (23)

6 .

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),

294

Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)

7.

Олег ТАРАН

Кривбасс (217), Металлург З (56)

273

8.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)

257

9.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),

252

Минай (31)

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (219), Кривбасс (31)

250

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Источник Sport.ua
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