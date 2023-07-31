Юрий Вернидуб провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Александрии» (0:1) стал 250-м для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал десятым тренером, достигшим этого рубежа. 219 игр в УПЛ Вернидуб провел с «Зарей» и 31 - с «Кривбассом». Его подопечные одержали в общей сложности 102 победы (40,8%), 64 встречи завершили вничью (25,6%), 84 проиграли (33,6%), 333 мяча забили (в среднем - 1,33), 293 пропустили (в среднем - 1,17).

К слову, юбилей в первом туре отметил и Роман Григорчук, который провел 150-й матч на тренерском посту в элитном дивизионе: 133 - с «Черноморцем» и 17 - с запорожским «Металлургом». 56 встреч его питомцы выиграли, 40 завершили вничью, 54 проиграли (мячи 167-178).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Вернидуба на тренерском посту в УПЛ

Матч Дата Клуб Вернидуба Соперник Тренер Счет 1-й 03.12.2012 Заря Оболонь Сергей КОНЮШЕНКО 1:2 (д) 50-й 01.09.2013 Заря Арсенал Юрий БАКАЛОВ 4:0 (д) 100-й 02.08.2015 Заря Сталь Дз Владимир МАЗЯР 0:2 (г) 150-й 30.04.2017 Заря Олимпик Роман САНЖАР 1:1 (г) 200-й 27.10.2018 Заря Александрия Владимир ШАРАН 0:0 (д) 250-й 30.07.2023 Кривбасс Александрия Руслан РОТАНЬ 0:1 (г)

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