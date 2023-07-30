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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 23:53 | Обновлено 30 июля 2023, 23:58
121
0

Александрия одержала 100-ю победу в чемпионатах Украины

Наибольшее количество викторий черно-желто-зеленые отпраздновали с Владимиром Шараном

30 июля 2023, 23:53 | Обновлено 30 июля 2023, 23:58
121
0
Александрия одержала 100-ю победу в чемпионатах Украины
ФК Александрия

Победа над «Кривбассом» (1:0) стала 100-й для «Александрии» в чемпионатах Украины. 64 раза александрийцы добивались успеха на своем поле, 35 - в гостях.

69 викторий черно-желто-зеленые отпраздновали с Владимиром Шараном, 14 – с Юрием Гурой, 12 – с Романом Покорой, 4 – с Русланом Ротанем и 1 – с Андреем Купцовым. «Александрия» брала верх над 27 клубами элитного дивизиона. Чаще других добывали победы над «Ворсклой» – 9 раз, «Зарей», «Карпатами» – по 8, «Мариуполем», «Черноморцем» – по 7, «Олимпиком» – 6 и «Львовом» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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