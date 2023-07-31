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ATP
31 июля 2023, 00:00 | Обновлено 31 июля 2023, 00:30
6
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С судорогой в конце игры. Попырин стал чемпионом турнира в Умаге

Австралийский теннисист в финале смог обыграть швейцарца и дебютирует в топ-40

31 июля 2023, 00:00 | Обновлено 31 июля 2023, 00:30
6
0
С судорогой в конце игры. Попырин стал чемпионом турнира в Умаге

Австралиец Алексей Попырин (ATP 90) завоевал титул грунтового турнира серии ATP 250 в Умаге (Хорватия).

В финале Попырин одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой (ATP 72).

Первый сет Алексей проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (5:7). Во второй партии австралиец победил со счётом 6:3, выиграв у соперника одну подачу. Третий сет Попырин доигрывал уже с судоргой, но всё-равно победил швейцарца со счётом 6:4.

Алексей со Стэном встречались в первый раз. Игра длилась 2 часа 36 минут. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу австралийца.

ATP 250. Умаг (Хорватия). Финал

Алексей Попырин (Австралия) – Стен Вавринка (Швейцария) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Алексей во второй раз в сезоне выиграл турнир серии ATP.

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Стэн Вавринка Алексей Попырин ATP Умаг
Источник Sport.ua
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