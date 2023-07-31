Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне
Виталий в матче за титул уступил Виту Копрживе из Чехии
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) стал финалистом грунтового челленджера в Вероне (Италия).
В матче за титул украинец проиграл Виту Копрживе из Чехии (ATP 248).
Верона. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Вит Копржива (Чехия) – 6:1, 6:7(3), 2:6
Отметим, что Виталий вел со счетом 5:2 во второй партии и дважды не подал на матч. Это была первая встреча теннисистов.
Сачко мог выиграть второй челленджер в карьере. В июне он стал победителем соревнований в Братиславе.
С новой недели Виталий обновит личное достижение в рейтинге, поднявшись на три десятка позиций.
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