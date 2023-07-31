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  4. Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне
ATP
31 июля 2023, 00:44 |
197
3

Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне

Виталий в матче за титул уступил Виту Копрживе из Чехии

31 июля 2023, 00:44 |
197
3
Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне
Internazionali Tennis. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) стал финалистом грунтового челленджера в Вероне (Италия).

В матче за титул украинец проиграл Виту Копрживе из Чехии (ATP 248).

Верона. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Вит Копржива (Чехия) – 6:1, 6:7(3), 2:6

Отметим, что Виталий вел со счетом 5:2 во второй партии и дважды не подал на матч. Это была первая встреча теннисистов.

Сачко мог выиграть второй челленджер в карьере. В июне он стал победителем соревнований в Братиславе.

С новой недели Виталий обновит личное достижение в рейтинге, поднявшись на три десятка позиций.

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Виталий Сачко ATP Верона Вит Копржива
Источник Sport.ua
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ptolemeus
Епічно... Крім матюків нічого сказати не можу.
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+1
Andrey_1992
програв завідомо виграний матч, дуже неприємно(((
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+1
Eugenii Skrypka
Пускай кепку нормально сначала оденет 
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0
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