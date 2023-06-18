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  4. Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
ATP
18 июня 2023, 17:23 | Обновлено 18 июня 2023, 17:55
844
4

Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP

Виталий стал лучшим на соревнованиях в Братиславе

18 июня 2023, 17:23 | Обновлено 18 июня 2023, 17:55
844
4
Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
Bratislava Open. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.

В финале украинец, который начинал в квалификации, в трех сетах с камбэком оформил непростую победу над Димитаром Кузмановым из Болгарии (№223 ATP).

Братислава. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 2:6, 6:2, 7:6(2)

Это была первая встреча теннисистов.

Для Виталия это был третий финал турниров такой категории, ранее он оба раза проиграл битву за титул.

С понедельника Сачко впервые в карьере войдет в топ-200 мирового рейтинга.

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Виталий Сачко ATP Братислава Димитар Кузманов
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Синусоїдна гра, де Віталій, хоч і не зміг подати на матч, але дотиснув суперника на таї. Є найбільший титул у кар'єрі (дякуючи заодно й Вімблдону, бо на траву поїхала грати переважна більшість тенісистів з топ-200) і є дебют у топ-200, де тепер у нас одразу два тенісисти. Вітання Віталію!
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+8
introvert
Мав вигравати значно легше (замість повести у вирішальному сеті з двома брейками, втратив концентрацію і сам повернув болгарина у гру). Та все одно молодчина. На відміну від Крутих, у Віталія видно волю і характер.
Такі перемоги додають віри у реальність відродження чоловічого українського тенісу.
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+7
Andrey_1992
Приємна несподіванка, наш кваліфаєр взяв титул, браво, Віталій!!!
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+6
Александр Ад
молодець!!!Я вірив навіть при 5-6 і 0-30 в 3 сеті і він зміг!Є тітул!
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+4
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