Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
Виталий стал лучшим на соревнованиях в Братиславе
Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.
В финале украинец, который начинал в квалификации, в трех сетах с камбэком оформил непростую победу над Димитаром Кузмановым из Болгарии (№223 ATP).
Братислава. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 2:6, 6:2, 7:6(2)
Это была первая встреча теннисистов.
Для Виталия это был третий финал турниров такой категории, ранее он оба раза проиграл битву за титул.
С понедельника Сачко впервые в карьере войдет в топ-200 мирового рейтинга.
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