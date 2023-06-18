Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP

Украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.

В финале украинец, который начинал в квалификации, в трех сетах с камбэком оформил непростую победу над Димитаром Кузмановым из Болгарии (№223 ATP).

Братислава. Финал

Виталий Сачко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 2:6, 6:2, 7:6(2)

Это была первая встреча теннисистов.

Для Виталия это был третий финал турниров такой категории, ранее он оба раза проиграл битву за титул.

С понедельника Сачко впервые в карьере войдет в топ-200 мирового рейтинга.