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  4. Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 22:59 | Обновлено 30 июля 2023, 23:21
448
3

Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии

Форвард «Днепра-1» станет партнером украинского хавбека Виктора Цыганкова

30 июля 2023, 22:59 | Обновлено 30 июля 2023, 23:21
448
3
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
СК Днепр-1. Артем Довбик

Трансфер украинского форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону» находится на заключительной стадии, информирует ТаТоТаке.

Ожидается, что «Жирона» заплатит «Днепру-1» за трансфер 26-летнего форварда 6 млн евро.

Форвард «Днепра-1» станет партнером украинского хавбека Виктора Цыганкова.

В минувшем сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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Артем Довбик Жирона Днепр-1 Виктор Цыганков трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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alex55
Довбик, це такий довбик. шкода Жирони.
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0
Дані Рохас
а как без него в группу ЛЧ выходить?
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0
pricolist
Це добре, зокрема для нашої збірної. 
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0
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