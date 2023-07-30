Украина. Премьер лига30 июля 2023, 22:59 | Обновлено 30 июля 2023, 23:21
448
3
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
Форвард «Днепра-1» станет партнером украинского хавбека Виктора Цыганкова
30 июля 2023, 22:59 | Обновлено 30 июля 2023, 23:21
448
3
Трансфер украинского форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону» находится на заключительной стадии, информирует ТаТоТаке.
Ожидается, что «Жирона» заплатит «Днепру-1» за трансфер 26-летнего форварда 6 млн евро.
Форвард «Днепра-1» станет партнером украинского хавбека Виктора Цыганкова.
В минувшем сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2023, 02:52 4
«Сливочные» пропустили три безответных гола
Другие виды | 30 июля 2023, 14:50 24
Украинские саблистки заняли 4-е место на чемпионате мира 2023 в Милане
Бокс | 30.07.2023, 07:35
Футбол | 30.07.2023, 21:33
Теннис | 30.07.2023, 17:08
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Довбик, це такий довбик. шкода Жирони.
а как без него в группу ЛЧ выходить?
Це добре, зокрема для нашої збірної.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2023, 20:10 7
29.07.2023, 11:38 15
28.07.2023, 22:27 1
29.07.2023, 12:28 22
29.07.2023, 18:21 13
28.07.2023, 18:39 14
28.07.2023, 20:25 31
28.07.2023, 21:15 8