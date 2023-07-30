Украина. Премьер лига30 июля 2023, 22:33 |
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Кайоде окончательно покинет Шахтер и переберется в Коджаэлиспор
Нигерийский форвард близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере
30 июля 2023, 22:33 |
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30-летний форвард Оларенважу Кайоде, контракт которого с «Шахтером» истек нынешним летом, окончательно покидает донецкий клуб.
По информации Sport.ua, Кайоде близок к тому, чтобы подписать контракт с «Коджаэлиспором» - клубом Первой турецкой лиги, являющейся вторым по рангу дивизионом тамошнего профессионального футбола.
С января по июнь нынешнего года Кайоде выступал за «Умраниеспор», в рядах которого провел 11 матчей и забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что Кайоде предложили подписать «Газиантепу».
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