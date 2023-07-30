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  4. Кайоде окончательно покинет Шахтер и переберется в Коджаэлиспор
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 22:33 |
528
2

Кайоде окончательно покинет Шахтер и переберется в Коджаэлиспор

Нигерийский форвард близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере

30 июля 2023, 22:33 |
528
2
Кайоде окончательно покинет Шахтер и переберется в Коджаэлиспор
shakhtar.com. Оларенважу Кайоде

30-летний форвард Оларенважу Кайоде, контракт которого с «Шахтером» истек нынешним летом, окончательно покидает донецкий клуб.

По информации Sport.ua, Кайоде близок к тому, чтобы подписать контракт с «Коджаэлиспором» - клубом Первой турецкой лиги, являющейся вторым по рангу дивизионом тамошнего профессионального футбола.

С января по июнь нынешнего года Кайоде выступал за «Умраниеспор», в рядах которого провел 11 матчей и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Кайоде предложили подписать «Газиантепу».

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Оларенважу Кайоде Шахтер Донецк Коджаэлиспор трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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avk2307
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Burevestnik
це велика втрата для донецької команди...   
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