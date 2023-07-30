Кайоде окончательно покинет Шахтер и переберется в Коджаэлиспор

30-летний форвард Оларенважу Кайоде, контракт которого с «Шахтером» истек нынешним летом, окончательно покидает донецкий клуб.

По информации Sport.ua, Кайоде близок к тому, чтобы подписать контракт с «Коджаэлиспором» - клубом Первой турецкой лиги, являющейся вторым по рангу дивизионом тамошнего профессионального футбола.

С января по июнь нынешнего года Кайоде выступал за «Умраниеспор», в рядах которого провел 11 матчей и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Кайоде предложили подписать «Газиантепу».