Форварда Шахтера предложили клубу, который пострадал от землетрясения

Агенты 30-летнего нигерийского форварда «Шахтера» Оларенважу Кайоде предложили подписать своего клиента турецкому клубу «Газиантеп».

Ранее Кайоде уже выступал за «красно-черных» - на правах аренды из «Шахтера» в сезоне-2019/20. Тогда африканец неплохо проявил себя, отличившись 10 голами и 7 ассистами в 29 поединках.

Контракт Кайоде с «Шахтером» заканчивается 30 июня, после чего форвард сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

С января 2023-го Оларенважу Кайоде на правах аренды выступал за турецкий «Умраниеспор», проведя 11 матчей и отличившись 3 голами.

Напомним, «Газиантеп» по итогам сезона-2022/23 вылетел из турецкой Суперлиги. Этому поспособствовало добровольное решение самого клуба о снятии с соревновательного процесса, что было мотивировано последствиями разрушительного землетрясения, которое обрушилось на Турцию в феврале нынешнего года.