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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 17:16 |
1237
0

Форварда Шахтера предложили клубу, который пострадал от землетрясения

Оларенважу Кайоде может продолжить карьеру в «Газиантепе»

16 июня 2023, 17:16 |
1237
0
Форварда Шахтера предложили клубу, который пострадал от землетрясения
instagram.com/larry_kayode_8_

Агенты 30-летнего нигерийского форварда «Шахтера» Оларенважу Кайоде предложили подписать своего клиента турецкому клубу «Газиантеп».

Ранее Кайоде уже выступал за «красно-черных» - на правах аренды из «Шахтера» в сезоне-2019/20. Тогда африканец неплохо проявил себя, отличившись 10 голами и 7 ассистами в 29 поединках.

Контракт Кайоде с «Шахтером» заканчивается 30 июня, после чего форвард сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

С января 2023-го Оларенважу Кайоде на правах аренды выступал за турецкий «Умраниеспор», проведя 11 матчей и отличившись 3 голами.

Напомним, «Газиантеп» по итогам сезона-2022/23 вылетел из турецкой Суперлиги. Этому поспособствовало добровольное решение самого клуба о снятии с соревновательного процесса, что было мотивировано последствиями разрушительного землетрясения, которое обрушилось на Турцию в феврале нынешнего года.

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Оларенважу Кайоде Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Газиантеп землетрясение чемпионат Турции по футболу Умраниеспор
Источник Telgraf Gazetesi
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