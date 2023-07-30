Украина. Премьер лига30 июля 2023, 22:10 | Обновлено 30 июля 2023, 22:20
1961
12
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
С 28 по 30 июля прошел первый тур Украинской Премьер-лиги
30 июля 2023, 22:10 | Обновлено 30 июля 2023, 22:20
1961
12
С 28 по 30 июля прошел первый тур Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.
Шесть команд одержали победы, одна игра завершилась вничью, а матч между Ворсклой и Днепром-1 был перенесен на более поздние сроки из-за участия этих команд в еврокубках.
Киевское «Динамо» после разгромной победы над «Минаем» (4:1) занимает первое место благодаря лучшей разнице мячей.
Также по три очка имеют Полесье, Черноморец, Шахтер, Рух и Александрия.
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🏆 УПЛ. 1-й тур
28 июля
- 🔹 17:00. Оболонь Киев – Колос Ковалевка – 0:0
- 🔹 19:00. Верес Ровно – Полесье Житомир – 0:2
29 июля
- 🔹 15:00. Рух Львов – Заря Луганск – 2:1
- 🔹 17:00. Металлист 1925 Харьков – Шахтар Донецк – 1:2
30 июля
- 🔹 15:00. ЛНЗ Черкассы – Черноморец Одесса – 0:2
- 🔹 17:00. Динамо Киев – Минай – 4:1
- 🔹 19:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0
Турнирная таблица УПЛ
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Комментарии 12
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Хорошая таблица, надеюсь в конце мая будет в таком же виде !!!
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я лично думаю, что 14 я команда с 5й командой вничью сыграют...
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