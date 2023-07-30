Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура

С 28 по 30 июля прошел первый тур Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

Шесть команд одержали победы, одна игра завершилась вничью, а матч между Ворсклой и Днепром-1 был перенесен на более поздние сроки из-за участия этих команд в еврокубках.

Киевское «Динамо» после разгромной победы над «Минаем» (4:1) занимает первое место благодаря лучшей разнице мячей.

Также по три очка имеют Полесье, Черноморец, Шахтер, Рух и Александрия.

🏆 УПЛ. 1-й тур

28 июля

🔹 17:00. Оболонь Киев – Колос Ковалевка – 0:0

🔹 19:00. Верес Ровно – Полесье Житомир – 0:2

29 июля

🔹 15:00. Рух Львов – Заря Луганск – 2:1

– Заря Луганск – 2:1 🔹 17:00. Металлист 1925 Харьков – Шахтар Донецк – 1:2

30 июля

🔹 15:00. ЛНЗ Черкассы – Черноморец Одесса – 0:2

– 0:2 🔹 17:00. Динамо Киев – Минай – 4:1

– Минай – 4:1 🔹 19:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0

Турнирная таблица УПЛ