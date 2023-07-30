Динамо одержало 20-ю крупную победу под руководством Луческу
Киевляне 10-й раз выиграли с крупным счетом на старте сезона
«Динамо» стало автором 70-й крупной волевой победы в чемпионатах Украины. При этом, разгром, нанесенный киевлянами «Минаю», оказался 20-м для бело-синих во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу. 18 викторий с крупным счетом динамовцы отпраздновали в чемпионатах Украины, по 1 – в Кубке Украины и еврокубках.
Кроме того, крупная победа над «Минаем» стала для «Динамо» 10-й в первых матчах сезона, в том числе 3-й с Луческу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Крупные победы «Динамо» в первых матчах сезона
|
Год
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Кремень
|
5:0 (д)
|
1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Торпедо
|
3:0 (г)
|
2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Полиграфтехника
|
5:0 (д)
|
2003
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Волынь
|
5:1 (д)
|
2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Черноморец
|
4:1 (д)
|
2009
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Черноморец
|
5:0 (д)
|
2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Александрия
|
5:1 (д)
|
2020
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Олимпик
|
4:1 (г)
|
2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Верес
|
4:0 (д)
|
2023
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Минай
|
4:1 (д)
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