Динамо одержало 20-ю крупную победу под руководством Луческу

«Динамо» стало автором 70-й крупной волевой победы в чемпионатах Украины. При этом, разгром, нанесенный киевлянами «Минаю», оказался 20-м для бело-синих во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу. 18 викторий с крупным счетом динамовцы отпраздновали в чемпионатах Украины, по 1 – в Кубке Украины и еврокубках.

Кроме того, крупная победа над «Минаем» стала для «Динамо» 10-й в первых матчах сезона, в том числе 3-й с Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы «Динамо» в первых матчах сезона