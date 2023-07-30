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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 21:09 | Обновлено 30 июля 2023, 21:15
277
1

Динамо одержало 20-ю крупную победу под руководством Луческу

Киевляне 10-й раз выиграли с крупным счетом на старте сезона

30 июля 2023, 21:09 | Обновлено 30 июля 2023, 21:15
277
1
Динамо одержало 20-ю крупную победу под руководством Луческу
ФК Динамо

«Динамо» стало автором 70-й крупной волевой победы в чемпионатах Украины. При этом, разгром, нанесенный киевлянами «Минаю», оказался 20-м для бело-синих во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу. 18 викторий с крупным счетом динамовцы отпраздновали в чемпионатах Украины, по 1 – в Кубке Украины и еврокубках.

Кроме того, крупная победа над «Минаем» стала для «Динамо» 10-й в первых матчах сезона, в том числе 3-й с Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы «Динамо» в первых матчах сезона

Год

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1992

Анатолий ПУЗАЧ

Кремень

5:0 (д)

1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Торпедо

3:0 (г)

2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Полиграфтехника

5:0 (д)

2003

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Волынь

5:1 (д)

2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Черноморец

4:1 (д)

2009

Валерий ГАЗЗАЕВ

Черноморец

5:0 (д)

2016

Сергей РЕБРОВ

Александрия

5:1 (д)

2020

Мирча ЛУЧЕСКУ

Олимпик

4:1 (г)

2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Верес

4:0 (д)

2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

Минай

4:1 (д)

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цифры и факты Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Galex
Хай працює ще 20 років у Динамо Київ.
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