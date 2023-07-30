Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бражко и Биловар дебютировали в Динамо
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 21:33 | Обновлено 30 июля 2023, 21:45
366
1

Бражко и Биловар дебютировали в Динамо

Мирча Луческу вводит в состав молодежь

30 июля 2023, 21:33 | Обновлено 30 июля 2023, 21:45
366
1
Бражко и Биловар дебютировали в Динамо
ФК Динамо. Кристиан Биловар

В поединке первого тура УПЛ против «Миная» (4:1) в составе «Динамо» дебютировало два игрока. 22-летний защитник Кристиан Биловар вышел в стартовом составе и провел весь матч, а 21-летний Владимир Бражко появился на поле на 83-й минуте, заменив капитана Сергея Сидорука.

Бражко в прошлом сезоне стал одним из открытий УПЛ в составе «Зари», где он играл в аренде, а Биловар выступал в кипрском клубе АЭЛ. Ранее в УПЛ Биловар выступал в составе «Десны» и «Черноморца».

По теме:
ВАНАТ: «Никто не поздравлял. Не знали, что это мой первый дубль за Динамо»
Динамо одержало 20-ю крупную победу под руководством Луческу
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко присоединился к нам поздно. Не прошел всю подготовку»
Владимир Бражко Кристиан Биловар Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
Бокс | 30 июля 2023, 07:59 0
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе

Теренс стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе

Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
Футбол | 30 июля 2023, 14:07 9
Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы

Неприятная потеря для «Шахтера»

За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
Футбол | 29.07.2023, 22:08
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
Футбол | 30.07.2023, 17:42
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
Другие виды | 29.07.2023, 23:30
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Боливара и Сидорчука сцяними тапками нах з команди
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
28.07.2023, 20:12 2
Теннис
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
29.07.2023, 05:40 9
Футбол
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
29.07.2023, 18:21 13
Футбол
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
29.07.2023, 12:28 22
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
28.07.2023, 21:15 8
Футбол
Харлан осталась без медалей. Украина проиграла битву за бронзу Южной Корее
Харлан осталась без медалей. Украина проиграла битву за бронзу Южной Корее
30.07.2023, 14:50 24
Другие виды
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
Защитник Оболони Мороз вписал свое имя в историю УПЛ-2023/24
28.07.2023, 17:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем