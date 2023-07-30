Украина. Премьер лига30 июля 2023, 21:33 | Обновлено 30 июля 2023, 21:45
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Бражко и Биловар дебютировали в Динамо
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30 июля 2023, 21:33 | Обновлено 30 июля 2023, 21:45
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В поединке первого тура УПЛ против «Миная» (4:1) в составе «Динамо» дебютировало два игрока. 22-летний защитник Кристиан Биловар вышел в стартовом составе и провел весь матч, а 21-летний Владимир Бражко появился на поле на 83-й минуте, заменив капитана Сергея Сидорука.
Бражко в прошлом сезоне стал одним из открытий УПЛ в составе «Зари», где он играл в аренде, а Биловар выступал в кипрском клубе АЭЛ. Ранее в УПЛ Биловар выступал в составе «Десны» и «Черноморца».
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