Бражко и Биловар дебютировали в Динамо

В поединке первого тура УПЛ против «Миная» (4:1) в составе «Динамо» дебютировало два игрока. 22-летний защитник Кристиан Биловар вышел в стартовом составе и провел весь матч, а 21-летний Владимир Бражко появился на поле на 83-й минуте, заменив капитана Сергея Сидорука.

Бражко в прошлом сезоне стал одним из открытий УПЛ в составе «Зари», где он играл в аренде, а Биловар выступал в кипрском клубе АЭЛ. Ранее в УПЛ Биловар выступал в составе «Десны» и «Черноморца».