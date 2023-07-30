Минай впервые в УПЛ забил Динамо

26-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором первого гола своей команды в ворота «Динамо». Безголевая серия закарпатцев в баталиях с киевлянами длилась, начиная с 26 сентября 2020 года, 542 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Олимпик» и тернопольская «Нива» также в поединках с динамовцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась Автор первого гола 720’* Харьков Динамо 16.10.2005 637’ Олимпик Динамо 09.08.2014 13.05.2017 Михаил СЕРГИЙЧУК 578’ Нива Т Динамо 20.04.1992 05.08.1994 Виталий РУДНИЦКИЙ 542’ Минай Динамо 26.09.2020 30.07.2023 Вадим ВИТЕНЧУК 450’* Ингулец Колос 27.09.2020 445’ Таврия Ильичевец 05.10.1997 24.07.1999 Алексей АНТЮХИН 426’ Буковина Динамо 23.04.1992 25.09.1993 Леонид ФЕДОРОВ 430’ Александрия Динамо 07.07.2001 16.07.2011 Андрей ЗАПОРОЖАН 421’ Харьков Днепр 30.10.2005 21.07.2007 Андрей БЕРЕЗОВЧУК 400’ Рух Динамо 17.10.2020 14.04.2023 Алексей ДОВГИЙ

* серия не закончена.