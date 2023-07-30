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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 20:56 | Обновлено 30 июля 2023, 21:07
388
1

Минай впервые в УПЛ забил Динамо

Безголевая серия закарпатцев в матчах с киевлянами завершилась на 542-й минуте

30 июля 2023, 20:56 | Обновлено 30 июля 2023, 21:07
388
1
Минай впервые в УПЛ забил Динамо
ФК Динамо

26-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором первого гола своей команды в ворота «Динамо». Безголевая серия закарпатцев в баталиях с киевлянами длилась, начиная с 26 сентября 2020 года, 542 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Олимпик» и тернопольская «Нива» также в поединках с динамовцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

Автор первого гола

720’*

Харьков

Динамо

16.10.2005

637’

Олимпик

Динамо

09.08.2014

13.05.2017

Михаил СЕРГИЙЧУК

578’

Нива Т

Динамо

20.04.1992

05.08.1994

Виталий РУДНИЦКИЙ

542’

Минай

Динамо

26.09.2020

30.07.2023

Вадим ВИТЕНЧУК

450’*

Ингулец

Колос

27.09.2020

445’

Таврия

Ильичевец

05.10.1997

24.07.1999

Алексей АНТЮХИН

426’

Буковина

Динамо

23.04.1992

25.09.1993

Леонид ФЕДОРОВ

430’

Александрия

Динамо

07.07.2001

16.07.2011

Андрей ЗАПОРОЖАН

421’

Харьков

Днепр

30.10.2005

21.07.2007

Андрей БЕРЕЗОВЧУК

400’

Рух

Динамо

17.10.2020

14.04.2023

Алексей ДОВГИЙ

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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avk2307
А Динамо вдруге забило 4 Минаю.
От така статистика....
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