Минай впервые в УПЛ забил Динамо
Безголевая серия закарпатцев в матчах с киевлянами завершилась на 542-й минуте
26-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором первого гола своей команды в ворота «Динамо». Безголевая серия закарпатцев в баталиях с киевлянами длилась, начиная с 26 сентября 2020 года, 542 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Олимпик» и тернопольская «Нива» также в поединках с динамовцами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
Завершилась
|
Автор первого гола
|
720’*
|
Харьков
|
Динамо
|
16.10.2005
|
|
|
637’
|
Олимпик
|
Динамо
|
09.08.2014
|
13.05.2017
|
Михаил СЕРГИЙЧУК
|
578’
|
Нива Т
|
Динамо
|
20.04.1992
|
05.08.1994
|
Виталий РУДНИЦКИЙ
|
542’
|
Минай
|
Динамо
|
26.09.2020
|
30.07.2023
|
Вадим ВИТЕНЧУК
|
450’*
|
Ингулец
|
Колос
|
27.09.2020
|
|
|
445’
|
Таврия
|
Ильичевец
|
05.10.1997
|
24.07.1999
|
Алексей АНТЮХИН
|
426’
|
Буковина
|
Динамо
|
23.04.1992
|
25.09.1993
|
Леонид ФЕДОРОВ
|
430’
|
Александрия
|
Динамо
|
07.07.2001
|
16.07.2011
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
421’
|
Харьков
|
Днепр
|
30.10.2005
|
21.07.2007
|
Андрей БЕРЕЗОВЧУК
|
400’
|
Рух
|
Динамо
|
17.10.2020
|
14.04.2023
|
Алексей ДОВГИЙ
* серия не закончена.
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