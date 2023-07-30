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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 20:50 | Обновлено 30 июля 2023, 20:55
473
1

Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей

32-летний хавбек провел 150-й матч за «Динамо» в качестве капитана

30 июля 2023, 20:50 | Обновлено 30 июля 2023, 20:55
473
1
Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук провел 150-й официальный матч в качестве капитана «Динамо». Он стал 15-м игроком отечественных клубов, достигшим этого рубежа за годы независимости, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Олега Лужного среди футболистов бело-синих. 94 раза Сергей выводил киевлян на поле в чемпионатах Украины, 46 – в еврокубках, 7 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 150 матчей за украинские клубы в качестве капитана (1992-2023)

Игрок

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

1.

Дарио СРНА

366

238

26

9

93

2.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

239

208

31

-

-

3.

Александр ШОВКОВСКИЙ

237

152

18

6

61

4.

Вячеслав ЧЕЧЕР

228

198

16

1

13

5.

Александр ГОРЯИНОВ

208

177

12

-

19

6.

Анатолий ТИМОЩУК

199

139

22

3

35

7.

Сергей ДИРЯВКА

195

180

12

-

3

8.

Игорь ВОЛКОВ

194

170

21

-

3

9.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

187

161

14

1

11

10.

Руслан РОТАНЬ

185

128

18

-

39

11.

Владимир ЧЕСНАКОВ

183

161

11

-

11

12.

Никита КАМЕНЮКА

159

130

15

-

14

13.

Ярослав ВАТАМАНЮК

157

139

18

-

-

14.

Олег ЛУЖНЫЙ

153

108

23

-

22

15.

Сергей СИДОРЧУК

150

94

7

2

46

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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Перець
Капінську пов'язку Ярмоленку, а цього тормоза на лавку
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