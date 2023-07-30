Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей

Сергей Сидорчук провел 150-й официальный матч в качестве капитана «Динамо». Он стал 15-м игроком отечественных клубов, достигшим этого рубежа за годы независимости, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Олега Лужного среди футболистов бело-синих. 94 раза Сергей выводил киевлян на поле в чемпионатах Украины, 46 – в еврокубках, 7 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 150 матчей за украинские клубы в качестве капитана (1992-2023)

Игрок Всего ЧУ КУ СК ЕК 1. Дарио СРНА 366 238 26 9 93 2. Александр ЧИЖЕВСКИЙ 239 208 31 - - 3. Александр ШОВКОВСКИЙ 237 152 18 6 61 4. Вячеслав ЧЕЧЕР 228 198 16 1 13 5. Александр ГОРЯИНОВ 208 177 12 - 19 6. Анатолий ТИМОЩУК 199 139 22 3 35 7. Сергей ДИРЯВКА 195 180 12 - 3 8. Игорь ВОЛКОВ 194 170 21 - 3 9. Сергей ДОЛГАНСКИЙ 187 161 14 1 11 10. Руслан РОТАНЬ 185 128 18 - 39 11. Владимир ЧЕСНАКОВ 183 161 11 - 11 12. Никита КАМЕНЮКА 159 130 15 - 14 13. Ярослав ВАТАМАНЮК 157 139 18 - - 14. Олег ЛУЖНЫЙ 153 108 23 - 22 15. Сергей СИДОРЧУК 150 94 7 2 46

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.