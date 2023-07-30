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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 20:42 | Обновлено 30 июля 2023, 20:49
484
0

Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в УПЛ

Нынешний чемпионата будет 10-м для Юрия Вернидуба и Владимира Шарана

30 июля 2023, 20:42 | Обновлено 30 июля 2023, 20:49
484
0
Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в УПЛ
ФК Динамо. Мирча Луческу

Матчем против «Миная» (4:1) Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в чемпионатах Украины. Среди тренеров больший стаж выступления в УПЛ имеют только Мирон Маркевич и Николай Павлов. 13 сезонов Луческу проработал с «Шахтером» и 4 - с «Динамо».

К слову, нынешний чемпионат будет юбилейным для Юрия Вернидуба и Владимира Шарана, которые проводят 10-й сезон в УПЛ на тренерском посту. Вернидуб в элитном дивизионе возглавлял 2 клуба («Зарю»» и «Кривбасс»), а Шаран - 4 («Закарпатье», «Александрию», «Карпаты» и «Минай»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

Тренер

К

Сезоны

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

23

1992-2002, 2004, 2006-2016

2.

Николай ПАВЛОВ

21

1992-1995, 1997-2005, 2008-2015

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

17

2004-2016, 2021-2024

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

15

1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012

5.

Михаил ФОМЕНКО

14

1993-1996, 1999-2004, 2006-2009

6.

Олег ТАРАН

13

1998-2003, 2007-2010, 2013-2015

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

13

1995-1996, 2003-2006, 2011-2017

8.

Анатолий ЗАЯЕВ

11

1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

11

1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019

10.

Владимир ШАРАН

10

2008, 2012, 2016-2021, 2023-2024

Юрий ВЕРНИДУБ

10

2012-2019, 2023-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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