Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в УПЛ
Нынешний чемпионата будет 10-м для Юрия Вернидуба и Владимира Шарана
Матчем против «Миная» (4:1) Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в чемпионатах Украины. Среди тренеров больший стаж выступления в УПЛ имеют только Мирон Маркевич и Николай Павлов. 13 сезонов Луческу проработал с «Шахтером» и 4 - с «Динамо».
К слову, нынешний чемпионат будет юбилейным для Юрия Вернидуба и Владимира Шарана, которые проводят 10-й сезон в УПЛ на тренерском посту. Вернидуб в элитном дивизионе возглавлял 2 клуба («Зарю»» и «Кривбасс»), а Шаран - 4 («Закарпатье», «Александрию», «Карпаты» и «Минай»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ
|
|
Тренер
|
К
|
Сезоны
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
23
|
1992-2002, 2004, 2006-2016
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
21
|
1992-1995, 1997-2005, 2008-2015
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
17
|
2004-2016, 2021-2024
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
15
|
1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
14
|
1993-1996, 1999-2004, 2006-2009
|
6.
|
Олег ТАРАН
|
13
|
1998-2003, 2007-2010, 2013-2015
|
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
13
|
1995-1996, 2003-2006, 2011-2017
|
8.
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
11
|
1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013
|
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
11
|
1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019
|
10.
|
Владимир ШАРАН
|
10
|
2008, 2012, 2016-2021, 2023-2024
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
10
|
2012-2019, 2023-2024
Сезоны обозначены годом их окончания.
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