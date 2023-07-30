Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в УПЛ

Матчем против «Миная» (4:1) Мирча Луческу открыл свой 17-й сезон в чемпионатах Украины. Среди тренеров больший стаж выступления в УПЛ имеют только Мирон Маркевич и Николай Павлов. 13 сезонов Луческу проработал с «Шахтером» и 4 - с «Динамо».

К слову, нынешний чемпионат будет юбилейным для Юрия Вернидуба и Владимира Шарана, которые проводят 10-й сезон в УПЛ на тренерском посту. Вернидуб в элитном дивизионе возглавлял 2 клуба («Зарю»» и «Кривбасс»), а Шаран - 4 («Закарпатье», «Александрию», «Карпаты» и «Минай»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

Тренер К Сезоны 1. Мирон МАРКЕВИЧ 23 1992-2002, 2004, 2006-2016 2. Николай ПАВЛОВ 21 1992-1995, 1997-2005, 2008-2015 3. Мирча ЛУЧЕСКУ 17 2004-2016, 2021-2024 4. Валерий ЯРЕМЧЕНКО 15 1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012 5. Михаил ФОМЕНКО 14 1993-1996, 1999-2004, 2006-2009 6. Олег ТАРАН 13 1998-2003, 2007-2010, 2013-2015 Виталий КВАРЦЯНЫЙ 13 1995-1996, 2003-2006, 2011-2017 8. Анатолий ЗАЯЕВ 11 1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013 Вячеслав ГРОЗНЫЙ 11 1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019 10. Владимир ШАРАН 10 2008, 2012, 2016-2021, 2023-2024 Юрий ВЕРНИДУБ 10 2012-2019, 2023-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.