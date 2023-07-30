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  4. Байндл и Ястремская стартуют на турнире в Праге очной встречей
WTA
30 июля 2023, 20:56 |
649
1

Байндл и Ястремская стартуют на турнире в Праге очной встречей

Одна из украинок сразу же завершит свои выступления в столице Чехии

30 июля 2023, 20:56 |
649
1
Байндл и Ястремская стартуют на турнире в Праге очной встречей
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинские теннисистки Екатерина Байндл (№77 WTA) и Даяна Ястремская (№145 WTA) сыграют между собой в первом круге турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

29-летняя Байндл получила от организаторов соревнования восьмой номер посева, а Ястремская пробилась в основную сетку через квалификацию, где в финале разгромила Анкиту Райну из Индии.

Это будет вторая в истории личная встреча украинок. В 2021 году Даяна обыграла Катерину во втором круге на турнире WTA 250 в Курмайоре (Италия).

Победительница встречи Байндл – Ястремская во втором круге турнира в Праге встретится с сильнейшей в матче Хизер Уотсон (Великобритания) – Юле Нимайер (Германия).

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WTA Прага Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Александр Ад
вже в першому колі нажаль
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