Байндл и Ястремская стартуют на турнире в Праге очной встречей

Украинские теннисистки Екатерина Байндл (№77 WTA) и Даяна Ястремская (№145 WTA) сыграют между собой в первом круге турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

29-летняя Байндл получила от организаторов соревнования восьмой номер посева, а Ястремская пробилась в основную сетку через квалификацию, где в финале разгромила Анкиту Райну из Индии.

Это будет вторая в истории личная встреча украинок. В 2021 году Даяна обыграла Катерину во втором круге на турнире WTA 250 в Курмайоре (Италия).

Победительница встречи Байндл – Ястремская во втором круге турнира в Праге встретится с сильнейшей в матче Хизер Уотсон (Великобритания) – Юле Нимайер (Германия).