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WTA
30 июля 2023, 17:08 | Обновлено 30 июля 2023, 17:11
632
8

Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA в Праге

Украинка миновала сито квалификации

30 июля 2023, 17:08 | Обновлено 30 июля 2023, 17:11
632
8
Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) стала участницей основной сетки хардового турнира серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале квалификации украинка в двух сетах разгромила Анкиту Райну из Индии (№200 WTA), не отдав ей ни одного гейма. Встреча продолжалась 51 минуту.

WTA 250 Прага. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина, 5) – Анкита Райна (Индия) – 6:0, 6:0

Это вторая в истории победа Ястремской над Райной во второй очной встрече.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Трегубов Дмитрий
Якийсь скромний заголовок. Звісно - це кваліфікація. Але якщо б вона так програла - і заголовок й коменти були б набагато "яскравіші"
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+2
Andrey_1992
прорвало Даяну
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Суперниця або грала по-шкільному зі шльопанцем замість ракетки або
просто два сети непритомно пролежала на корті... інших варіантів, як
Даяна змогла баранки повісить, у мене нема))
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Ад
молодець,доволі легко.Боявся,що в 2 сеті розлабится,як вона вміе,но ні, зіграла добре.
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0
Выталкиватель парашутистов
Таких теннисисток можно без допинга выносить на ноль... А дальше, без стимуляторов - ну никак...
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-2
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