Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA в Праге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) стала участницей основной сетки хардового турнира серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале квалификации украинка в двух сетах разгромила Анкиту Райну из Индии (№200 WTA), не отдав ей ни одного гейма. Встреча продолжалась 51 минуту.

WTA 250 Прага. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина, 5) – Анкита Райна (Индия) – 6:0, 6:0

Это вторая в истории победа Ястремской над Райной во второй очной встрече.