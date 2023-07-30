WTA30 июля 2023, 17:08 | Обновлено 30 июля 2023, 17:11
632
8
Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA в Праге
Украинка миновала сито квалификации
30 июля 2023, 17:08 | Обновлено 30 июля 2023, 17:11
632
8
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№145 WTA) стала участницей основной сетки хардового турнира серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В финале квалификации украинка в двух сетах разгромила Анкиту Райну из Индии (№200 WTA), не отдав ей ни одного гейма. Встреча продолжалась 51 минуту.
WTA 250 Прага. Квалификация. Финал
Даяна Ястремская (Украина, 5) – Анкита Райна (Индия) – 6:0, 6:0
Это вторая в истории победа Ястремской над Райной во второй очной встрече.
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просто два сети непритомно пролежала на корті... інших варіантів, як
Даяна змогла баранки повісить, у мене нема))