Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Эмоции переполняют»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих ощущениях от первого официального матча за команду после возвращения в ее ряды. Как известно, в 1-м туре нового сезона Украинской Премьер-лиги киевляне на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского переиграли «Минай» (4:1).

– Чувствуется, что вы наконец-то вернулись домой в свою родную команду?

– Конечно, эмоции от возвращения на этот стадион переполняют. Лишь один минус, что не было болельщиков, но мы чувствуем их поддержку. Эта игра - для них.

– Вспоминался 2008-й год, дебютный матч с «Ворсклой»?

– Это вы уже очень далеко зашли. Нет, эту игру не вспоминал, просто эмоции – вернулся домой, играю за свою любимую команду, поэтому испытываю приятные эмоции. Самое главное, что мы сегодня победили.

– Сильно изменилась УПЛ или пока не почувствовали?

– Пока что тяжело говорить в целом – прошла только одна игра. Но, как и всегда это было, на «Динамо» все команды выходят с повышенным настроем, бьются. Тем более, когда ты пропускаешь быстрый мяч, становится тяжело, команды закрываются. Самое главное, что смогли создать моменты, забить мячи и довели игру до логического завершения, – признался 33-летний Ярмоленко.