Начало матча Александрия – Кривбасс отложено

Поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между «Александрией» и «Кривбассом» не начнется в 19:00 по киевскому времени, как было запланировано.

Причиной переноса начала игры является воздушная тревога, которая в настоящий момент объявлена по всей Кировоградской области.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».