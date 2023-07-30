Украина. Премьер лига30 июля 2023, 18:51 | Обновлено 30 июля 2023, 18:53
2587
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Начало матча Александрия – Кривбасс отложено
Команды не могут начать поединок вовремя
30 июля 2023, 18:51 | Обновлено 30 июля 2023, 18:53
2587
0
Поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между «Александрией» и «Кривбассом» не начнется в 19:00 по киевскому времени, как было запланировано.
Причиной переноса начала игры является воздушная тревога, которая в настоящий момент объявлена по всей Кировоградской области.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».
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