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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 18:20 | Обновлено 30 июля 2023, 18:25
242
0

Кривбасс без Илича на Александрию. Команды назвали составы

Встреча соперников состоится в Александрии

30 июля 2023, 18:20 | Обновлено 30 июля 2023, 18:25
242
0
Кривбасс без Илича на Александрию. Команды назвали составы
ФК Кривбасс Кривой Рог

В 19:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местной «Александрией» и «Кривбассом» из Кривого Рога.

Главный тренер гостей Юрий Вернидуб не поставил в стартовый состав на поединок летних новичков команды Хрвое Илича и Джихада Бизимана. А вот его оппонент – Руслан Ротань – доверил место в «старте» Плаксе, Беляеву и Смирному, которые были подписаны этим летом.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Плакса, Беляев, Копына, Смирный.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Татарков, Семотюк, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Дебелко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».

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Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс Александрия Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб Руслан Ротань
Источник Sport.ua
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