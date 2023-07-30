Кривбасс без Илича на Александрию. Команды назвали составы

В 19:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между местной «Александрией» и «Кривбассом» из Кривого Рога.

Главный тренер гостей Юрий Вернидуб не поставил в стартовый состав на поединок летних новичков команды Хрвое Илича и Джихада Бизимана. А вот его оппонент – Руслан Ротань – доверил место в «старте» Плаксе, Беляеву и Смирному, которые были подписаны этим летом.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Плакса, Беляев, Копына, Смирный.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Татарков, Семотюк, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Дебелко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».