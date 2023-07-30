Юрий ВИРТ: «Не буду смотреть Верес. Это сугубо принципиально»

Бывший главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился своими ожиданиями относительно борьбы клубов УПЛ в новой кампании.

- Как будет выглядеть «Верес» в новом сезоне?

- Это не ко мне. Там уже есть главный тренер. Не будут ничего комментировать. Ни одной контрольной игры «Вереса» я не смотрел. Видел только состав, и все.

- Какие команды в УПЛ будут бороться за выживание?

- Должны пройти хотя бы четыре-пять туров, и мы будем видеть реальность этого чемпионата. Пока что это лишь предположение.

- А как у вас настроение?

- У меня? У меня всегда боевое настроение! В творческом отпуске после четырех лет (в «Вересе»), они были непростыми. Пришло время передохнуть. И с новыми силами приступить к работе. На сегодняшний день конкретных предложений не имею. Их и не может быть, сами видите, все команды готовятся, имеют тренерские штабы. А дальше - жизнь покажет. Надеюсь, появится интересный проект, с новыми силами мы начнем работать.

- Вы будете рассматривать только команду из УПЛ, или это может быть амбициозный клуб Первой лиги?

- Я же не сказал, что только УПЛ. Четыре года назад я принял клуб из Второй лиги. И мы показали отличный результат. Я работы не чураюсь. Если будет амбициозная цель у президента и руководства (клуба), я буду только «за».

- «Верес» показал во всех подробностях момент вашего расставания с клубом в сериале Поворознюка. Для вас это все уже в прошлом?

- Это перевернутая страница. Не скажу, что я забыл, оно никогда не забудется. Я перевернул, и все это отпустил. Все. Желаю Вересу только успехов, пусть двигаются, но уже двигаются без меня. Хотя в жизни все может быть.

- Вы сохранили «Верес» в УПЛ, был хороший контакт с командой и болельщиками. Есть мнения некоторых специалистов, что именно отношения внутри клуба с его администрацией привели к вашему расставанию с командой.

- Сейчас на эту тему не хочу говорить. Не готов. На эти вопросы пока что не отвечаю.

- Стартует УПЛ. Сколько матчей за тур будете смотреть?

- По возможности, думаю, все смотреть. Времени сейчас точно хватает. Но, могу одно сказать, я не буду смотреть команду «Верес». Это чисто принципиально, и все.

У меня постоянно включен телевизор и компьютер. Два матча могу захватывать. Вот моя пятница: смотрел «Оболонь» против «Колоса», рядом - «Карпаты» - «Хуст» (Первая лига). Это также интересно. Времени хватает, поэтому смотрю и U-19, и Первую лигу и УПЛ. Вчера смотрел и «Рух» U-19, и «Колос» - «Оболонь» U-19. Пока европейских футболов мало, есть время посмотреть украинский.