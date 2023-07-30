Юрий ВИРТ: «Хотелось бы, чтобы стиль Ротаня подтверждался результатом»

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт раскритиковал Руслана Ротаня за отсутствие результата в клубном футболе, а именно во время его работы в «Александрии».

«Стиль Ротаня – это хорошо. Но хорошо было бы еще и стиль в результатах. Примерно, как в молодежной сборной, которую Ротань вывел в полуфинал Евро.

Игра – это все хорошо и красиво, но, когда Руслан приходил в команду, «Александрия» шла на пятом месте с отрывом. И в конце концов не попала в еврокубки.

Есть хорошие условия и хорошие молодые футболисты, хотелось бы, чтобы стиль Ротаня подтверждался хорошим результатом. Для «Александрии» это – попасть в пятерку, попасть в еврокубки», - сказал Вирт.

Ротань возглавил «Александрию» в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала три победы, 10 ничьих и три раза проиграла.