Динамо – Минай. Ярмоленко – в старте киевлян
Команды проведут в Киеве матч 1-го тура УПЛ-2023/2024
В 17:00 по киевскому времени на поле киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется поединок 1-го тура чемпионата Украины-2023/2024 среди клубов УПЛ между «Динамо» и «Минаем».
Главные тренеры команд – Мирча Луческу и Владимир Шаран – определились со стартовыми составами на игру.
«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Немчанинов, Витенчук, Кравчук, Ралюченко, Булеза, Одарюк, Твердохлеб, Вишневский.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Минай».
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