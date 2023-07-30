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  4. Динамо – Минай. Ярмоленко – в старте киевлян
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 16:43 | Обновлено 30 июля 2023, 16:51
1249
3

Динамо – Минай. Ярмоленко – в старте киевлян

Команды проведут в Киеве матч 1-го тура УПЛ-2023/2024

30 июля 2023, 16:43 | Обновлено 30 июля 2023, 16:51
1249
3
Динамо – Минай. Ярмоленко – в старте киевлян
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В 17:00 по киевскому времени на поле киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется поединок 1-го тура чемпионата Украины-2023/2024 среди клубов УПЛ между «Динамо» и «Минаем».

Главные тренеры команд – Мирча Луческу и Владимир Шаран – определились со стартовыми составами на игру.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Немчанинов, Витенчук, Кравчук, Ралюченко, Булеза, Одарюк, Твердохлеб, Вишневский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Минай».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Алексей
Ярмола хет-трик 
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Gargantua
хаха, зятек в основе
скептики посрамлены
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0
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