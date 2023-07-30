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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 15:55 | Обновлено 30 июля 2023, 16:04
566
0

Денис ТЕСЛЮК: «Мы обыграли сильного соперника»

Игрок «Руха» – о матче с «Зарей»

30 июля 2023, 15:55 | Обновлено 30 июля 2023, 16:04
566
0
Денис ТЕСЛЮК: «Мы обыграли сильного соперника»
ФК Рух Львов. Денис Теслюк

Нападающий львовского «Руха» Денис Теслюк поделился впечатлениями от игры 1-го тура УПЛ-2023/2024 с луганской «Зарей» (2:1). В матче с командой Ненада Лалатовича Теслюк впервые появился в стартовом составе «желто-черных».

«Во время сборов меня наигрывали в основном составе. К этой игре я готовился выйти в старте. Тренер сказал придерживаться всех принципов, которые мы готовили на сборах, играть в свою игру. Виталий Юрьевич сказал мне, чтобы я не волновался, чтобы играл в свой футбол. Нужно было давить на соперника, открываться впереди, использовать свои сильные качества.

В первом тайме мне показалось, что мы волновались. Все ребята переживали за результат. Это первая игра сезона, тем более играли с «Зарей» - бронзовым призером прошлого чемпионата. Поэтому из-за волнения у нас не совсем получилось сыграть в свой футбол в первой половине игры.

В перерыве тренер посоветовал отбросить волнение и сконцентрироваться на игре. Чтобы не думали о результате, а играли в футбол, который мы наигрывали на сборах. Мне кажется, эти слова взбодрили нас и во втором тайме мы полностью переиграли «Зарю».

После игры все были очень счастливы. Это первая игра, мы обыграли сильного соперника. Важно было начать чемпионат с победы, чтобы дальше было легче в психологическом плане, – рассказал Теслюк.

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Украинская Премьер-лига Рух Львов Денис Теслюк
Источник ФК Рух Львов
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