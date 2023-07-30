Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Тоттенхэм нашли способ дополнительно заработать для Украины
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 15:15 | Обновлено 30 июля 2023, 15:20
480
0

Шахтер и Тоттенхэм нашли способ дополнительно заработать для Украины

Команды проведут в Лондоне благотворительный матч

30 июля 2023, 15:15 | Обновлено 30 июля 2023, 15:20
480
0
Шахтер и Тоттенхэм нашли способ дополнительно заработать для Украины
ФК Шахтер Донецк

6 августа (начало – в 16:00 по киевскому времени) в Лондоне на домашней арене «Тоттенхэма» состоится благотворительный товарищеский поединок с участием «шпор» и донецкого «Шахтера».

Игра будет призвана привлечь внимание европейского и мирового сообщества к войне в Украине. Также встреча станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» и сборной Украины Андрея Пятова.

Команды проведут матч в специальных игровых футболках с памятными нашивками. После поединка, решением клубов, экипировка будет выставлена на аукцион. Все собранные средства будут направлены в помощь Украине и украинцам, которые ведут борьбу с оккупантами из рф.

Ранее стал известен транслятор благотворительного матча «Тоттенхэм» – «Шахтер».

По теме:
Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег ГОЛОДЮК: «За хорошую игру зачетных баллов не дают»
Шахтер Донецк Тоттенхэм товарищеские матчи
Источник Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»
Футбол | 30 июля 2023, 14:26 0
Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»
Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»

Капитан «Руха» – о победе в стартовом туре УПЛ

Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Футбол | 29 июля 2023, 19:01 74
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925

Команда Патрика ван Леувена имела огромное преимущество по статистике над соперниками

Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Волейбол | 29.07.2023, 18:25
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
Бокс | 30.07.2023, 09:19
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Футбол | 29.07.2023, 17:01
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
28.07.2023, 21:15 8
Футбол
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
28.07.2023, 21:33 6
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
29.07.2023, 11:06 5
Бокс
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 4
Футбол
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за абсолютный титул
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за абсолютный титул
30.07.2023, 07:35 24
Бокс
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
29.07.2023, 05:40 9
Футбол
ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера
ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера
29.07.2023, 11:38 12
Теннис
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
29.07.2023, 12:28 22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем