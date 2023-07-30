Шахтер и Тоттенхэм нашли способ дополнительно заработать для Украины

6 августа (начало – в 16:00 по киевскому времени) в Лондоне на домашней арене «Тоттенхэма» состоится благотворительный товарищеский поединок с участием «шпор» и донецкого «Шахтера».

Игра будет призвана привлечь внимание европейского и мирового сообщества к войне в Украине. Также встреча станет прощальной для легендарного голкипера «горняков» и сборной Украины Андрея Пятова.

Команды проведут матч в специальных игровых футболках с памятными нашивками. После поединка, решением клубов, экипировка будет выставлена на аукцион. Все собранные средства будут направлены в помощь Украине и украинцам, которые ведут борьбу с оккупантами из рф.

Ранее стал известен транслятор благотворительного матча «Тоттенхэм» – «Шахтер».