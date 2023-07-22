Стало известно, кто покажет благотворительный матч Тоттенхэма и Шахтера
Трансляция прощального матча Пятова 6 августа в 16:00 – на телеканале XSport
Стало известно, кто покажет благотворительный матч между английским «Тоттенхэмом» и донецким «Шахтером».
Трансляцию товарищеского матча проведет телеканал XSport. Игра состоится 6 августа в 16:00 по киевскому времени на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью с первых дней войны. «Тоттенхэм» также сделает финансовый взнос и дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов.
Билеты на матч будут продаваться по 25 фунтов для взрослого и по 5 фунтов для ребенка. Владельцы абонементов получат приоритет.
Это будет прощальный матч для вратаря Андрея Пятова, который завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.
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