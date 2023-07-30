Ковпак к дебюту готов. Известны составы ЛНЗ и Черноморца

В 15:00 на Центральном стадионе города Черкассы начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб «ЛНЗ» и одесский «Черноморец».

Для черкасского коллектива, возглавляет который Александр Ковпак, это будет историческая игра – премьерная в истории в УПЛ.

Стали известны составы, в которых «ЛНЗ» и «Черноморец» проведут поединок.

«ЛНЗ»: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец, Норенков, Прядун, Рыбалка, Савин, Стасюк, Хамелюк.

Запасные: Пеньков, Копыл, Насонов, Нич, Олейник, Пасич, Тарасенко, Шестаков.

«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Самсон Ономиго, Бойчук.

Запасные: Шевченко, Варакута, Шторгин, Грисьо, Хадида, Данилюк, Ситников, Ухань.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Черноморец».