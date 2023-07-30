Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ковпак к дебюту готов. Известны составы ЛНЗ и Черноморца
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 14:42 | Обновлено 30 июля 2023, 15:09
816
2

Ковпак к дебюту готов. Известны составы ЛНЗ и Черноморца

Команды в Черкассах проведут матч 1-го тура УПЛ-2023/2024

30 июля 2023, 14:42 | Обновлено 30 июля 2023, 15:09
816
2
Ковпак к дебюту готов. Известны составы ЛНЗ и Черноморца
ФК ЛНЗ Черкассы. Александр Ковпак

В 15:00 на Центральном стадионе города Черкассы начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб «ЛНЗ» и одесский «Черноморец».

Для черкасского коллектива, возглавляет который Александр Ковпак, это будет историческая игра – премьерная в истории в УПЛ.

Стали известны составы, в которых «ЛНЗ» и «Черноморец» проведут поединок.

«ЛНЗ»: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец, Норенков, Прядун, Рыбалка, Савин, Стасюк, Хамелюк.

Запасные: Пеньков, Копыл, Насонов, Нич, Олейник, Пасич, Тарасенко, Шестаков.

«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Самсон Ономиго, Бойчук.

Запасные: Шевченко, Варакута, Шторгин, Грисьо, Хадида, Данилюк, Ситников, Ухань.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Черноморец».

По теме:
Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»
Алексей Шевченко не поможет Черноморцу в матче с ЛНЗ
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Рад вернуться в Премьер-лигу»
Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Александр Ковпак ЛНЗ - Черноморец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Волейбол | 29 июля 2023, 18:25 16
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Украина снова проиграла Турции в решающем матче

В третий раз за три года подопечные Угиса Крастиньша не могут преодолеть турецкий барьер

ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
Другие виды | 29 июля 2023, 23:30 2
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса

Анна Смирнова в Instagram демонстрировала поддержку армии рф

ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу
Футбол | 30.07.2023, 11:11
ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу
ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Другие виды | 30.07.2023, 12:25
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Футбол | 29.07.2023, 17:01
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Ніколи не забуду "перформенс '" Ковпака в матчі з Жиліною. А так нехай щастить...
Ответить
0
Умник
Удачи Сане. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
29.07.2023, 05:40 9
Футбол
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
28.07.2023, 08:00 8
Футбол
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
29.07.2023, 20:10 7
Футбол
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
28.07.2023, 20:25 29
Другие виды
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
28.07.2023, 20:12 2
Теннис
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера
ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера
29.07.2023, 11:38 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем