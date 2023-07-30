Ковпак к дебюту готов. Известны составы ЛНЗ и Черноморца
Команды в Черкассах проведут матч 1-го тура УПЛ-2023/2024
В 15:00 на Центральном стадионе города Черкассы начнется матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб «ЛНЗ» и одесский «Черноморец».
Для черкасского коллектива, возглавляет который Александр Ковпак, это будет историческая игра – премьерная в истории в УПЛ.
Стали известны составы, в которых «ЛНЗ» и «Черноморец» проведут поединок.
«ЛНЗ»: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец, Норенков, Прядун, Рыбалка, Савин, Стасюк, Хамелюк.
Запасные: Пеньков, Копыл, Насонов, Нич, Олейник, Пасич, Тарасенко, Шестаков.
«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек, Кузык, Шпорн, Самсон Ономиго, Бойчук.
Запасные: Шевченко, Варакута, Шторгин, Грисьо, Хадида, Данилюк, Ситников, Ухань.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Черноморец».
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