Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»
Капитан «Руха» – о победе в стартовом туре УПЛ
В стартовом туре УПЛ львовский «Рух» довольно неожиданно одержал победу над представителем Украины в Лиге Европы – «Зарей» (2:1).
Капитан «Руха» Марко Сапуга в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам отпраздновать волевую победу над одной из сильнейших отечественных команд.
– Были два разных тайма, - отмечает Марко Сапуга. – До перерыва у нас далеко не все получалось и то, что гости повели в счете, пожалуй, справедливо.
– Что помогло переломить ход событий в поединке, который складывался для львовян неудачно?
– В перерыве главный тренер Виталий Пономарев настраивал действовать более интенсивно, добавить в отборе, более агрессивно атаковать на завершающей стадии. Мы прислушались. Угадал наставник и с заменами. В частности, Василий Рунич вышел на поле и вскоре забил. Думаю, что итоговый счет 2:1 – по игре.
– Кстати, философия игры Пономарева и его предшественника – Леонида Кучука – отличаются?
– Конечно, ведь у каждого наставника – свое понимание футбола. По-видимому, футбол Пономарева более заточен на атаку.
– В конце прошлого сезона ты в 19-летнем возрасте стал капитаном «Руха». Чья это была инициатива?
– Команды.
– Какие черты характера ты отметил бы у предыдущего капитана Юрия Панькива?
– Преданность футболу и своей команде. Таким и должен быть настоящий вожак.
– А Пономарев прислушивается к мнению капитана Сапуги?
– Общаемся.
– В следующем туре «Рух» будет выяснять отношения с еще одним представителем Украины в еврокубках – «Ворсклой». Какие мысли по этому поводу?
– Ничего не остается, кроме как выходить на поле и доказывать, что наша победа над «Зарей» – не случайность.
– Тогда напоследок скажи, не получал ли ты вызов в молодежную сборную Украины, которая в сентябре начнет отборочный цикл чемпионата Европы 2025 года?
– Знаю только, что у нашей «молодежки» – новый главный тренер. Мое дело своей игрой за «Рух» доказывать, что я достоин защищать честь Украины на международной арене.
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