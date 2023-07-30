Украина. Премьер лига30 июля 2023, 14:07 | Обновлено 30 июля 2023, 14:25
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Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
Неприятная потеря для «Шахтера»
30 июля 2023, 14:07 | Обновлено 30 июля 2023, 14:25
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24-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь получил перелом ключицы в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
Бондарь вернется на поле примерно через 2 месяца после окна для матчей сборных. Футболиста увезли в больницу после матча.
В прошлом сезоне Валерий Бондарь провел за «горняков» 35 матчей во всех турнирах, отличился одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» забивает в чемпионатах уже в 30 матчах кряду.
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Мабуть,тепер контракт продовжить-дожмуть.
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