Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 14:07 | Обновлено 30 июля 2023, 14:25
385
2

Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы

Неприятная потеря для «Шахтера»

30 июля 2023, 14:07 | Обновлено 30 июля 2023, 14:25
385
2
Источник: Бондарь пропустит примерно два месяца из-за перелома ключицы
ФК Шахтер Донецк

24-летний защитник «Шахтера» Валерий Бондарь получил перелом ключицы в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

Бондарь вернется на поле примерно через 2 месяца после окна для матчей сборных. Футболиста увезли в больницу после матча.

В прошлом сезоне Валерий Бондарь провел за «горняков» 35 матчей во всех турнирах, отличился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» забивает в чемпионатах уже в 30 матчах кряду.

По теме:
Олег ГОЛОДЮК: «За хорошую игру зачетных баллов не дают»
Шахтер забивает в чемпионатах уже в 30 матчах кряду
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы начали свой путь всего несколько недель назад»
Валерий Бондарь Шахтер Донецк
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Волейбол | 29 июля 2023, 18:25 16
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Украина снова проиграла Турции в решающем матче

В третий раз за три года подопечные Угиса Крастиньша не могут преодолеть турецкий барьер

Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»
Футбол | 30 июля 2023, 10:52 0
Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»
Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»

Тренер «Металлурга» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Футбол | 29.07.2023, 20:10
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Теренс КРОУФОРД: «Я показал, насколько велик»
Бокс | 30.07.2023, 09:00
Теренс КРОУФОРД: «Я показал, насколько велик»
Теренс КРОУФОРД: «Я показал, насколько велик»
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Футбол | 30.07.2023, 02:52
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Не велика втрата
Ответить
+1
serhiy
Мабуть,тепер контракт продовжить-дожмуть.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
28.07.2023, 08:00 8
Футбол
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 4
Футбол
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
28.07.2023, 21:33 6
Футбол
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за абсолютный титул
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за абсолютный титул
30.07.2023, 07:35 24
Бокс
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
29.07.2023, 23:30 2
Другие виды
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
30.07.2023, 07:59
Бокс
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем