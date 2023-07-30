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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 05:05 | Обновлено 30 июля 2023, 05:08
11
0

Шахтер забивает в чемпионатах уже в 30 матчах кряду

Рекордная забивная серия «горняков» – 54 игры

30 июля 2023, 05:05 | Обновлено 30 июля 2023, 05:08
11
0
Шахтер забивает в чемпионатах уже в 30 матчах кряду
УПЛ

Как информирует сайт Украинской Премьер-лиги, голы, забитые донецким «Шахтером» в ворота «Металлиста 1925», позволили донецкой команде довести отметку игр, в которых она расписывалась в воротах соперников, до 30 подряд.

В последний раз «горняки» уходили с поля без забитого мяча еще 23 августа 2022 года. Интересно, что тогда тоже был 1 тур чемпионата, более того, соперником, не позволившему «Шахтеру» забить, стал тот же «Металлист 1925», оформивший тогда нулевую ничью.

Данная серия для донецкой команды пока не самая продолжительная - забивая в каждом матче чемпионата с 28 августа 2015 по 22 июля 2017 года, «Шахтер» оформил голевой сериал продолжительностью 53 игры.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига статистика гол
Источник УПЛ
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