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  4. Алексей Шевченко не поможет Черноморцу в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 13:39 |
402
0

Алексей Шевченко не поможет Черноморцу в матче с ЛНЗ

Опытный вратарь не сможет сыграть из-за последствий мышечного повреждения

30 июля 2023, 13:39 |
402
0
Алексей Шевченко не поможет Черноморцу в матче с ЛНЗ
ФК Шахтер Донецк. Алексей Шевченко

В матче 1-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ не сможет сыграть голкипер одесского «Черноморца» Алексей Шевченко. 31-летний новичок команды Романа Григорчука вынужден будет пропустить старт нынешнего чемпионата из-за последствий мышечного повреждения, полученного в разгар предсезонной подготовки.

Опытный футболист, пришедший в «Черноморец» этим летом из донецкого «Шахтера», с недавних пор тренируется по индивидуальной программе. Его дебют в составе команды «моряков» откладывается до полной готовности выполнять свои игровые обязанности.

В футбольных кругах Одессы надеются, что Шевченко вернется в строй уже в ближайшее время - к выездному поединку с коваливским «Колосом» (6 августа) или же первому домашнему матчу с киевской «Оболонью-Бровар» (базовая дата - 12 августа).

Матч ЛНЗ – «Черноморец» начнется в 15:00 30 июля.

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Алексей Шевченко ЛНЗ - Черноморец ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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