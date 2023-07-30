Алексей Шевченко не поможет Черноморцу в матче с ЛНЗ

В матче 1-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ не сможет сыграть голкипер одесского «Черноморца» Алексей Шевченко. 31-летний новичок команды Романа Григорчука вынужден будет пропустить старт нынешнего чемпионата из-за последствий мышечного повреждения, полученного в разгар предсезонной подготовки.

Опытный футболист, пришедший в «Черноморец» этим летом из донецкого «Шахтера», с недавних пор тренируется по индивидуальной программе. Его дебют в составе команды «моряков» откладывается до полной готовности выполнять свои игровые обязанности.

В футбольных кругах Одессы надеются, что Шевченко вернется в строй уже в ближайшее время - к выездному поединку с коваливским «Колосом» (6 августа) или же первому домашнему матчу с киевской «Оболонью-Бровар» (базовая дата - 12 августа).

Матч ЛНЗ – «Черноморец» начнется в 15:00 30 июля.