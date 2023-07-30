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30 июля 2023, 13:18 | Обновлено 30 июля 2023, 13:21
289
0

Женский ЧМ-2023. Швейцария и Норвегия вышли в плей-офф

Новая Зеландия и Филиппины вылетели с турнира

30 июля 2023, 13:18 | Обновлено 30 июля 2023, 13:21
289
0
Женский ЧМ-2023. Швейцария и Норвегия вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира 2023 по футболу среди женщин определились участники плей-офф из группы А. В третьем туре Швейцария и Новая Зеландия сыграли в безголевую ничью, а Норвегия разгромила Филиппины.

Сборные Швейцарии и Норвегии вышли в плей-офф, а хозяева чемпионата мира, национальная команда Новой Зеландии, вместе с Филиппинами вылетели с турнира.

Женский чемпионат мира, 3-й тур. Группа А

Швейцария – Новая Зеландия – 0:0

Норвегия – Филиппины – 6:0
Голы: Хауг, 6 (1:0). Хауг, 17 (2:0). Хансен, 31 (3:0). Баркер, 48, аг (4:0). Райтен, 58, пен. (5:0). Хауг, 90+5 (6:0).

Удаление: Харрисон, 67 (Филиппины).

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Источник Sport.ua
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