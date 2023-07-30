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  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Рад вернуться в Премьер-лигу»
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 11:11 |
125
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Рад вернуться в Премьер-лигу»

Нападающий «Полесья» – о победе над «Вересом»

30 июля 2023, 11:11 |
125
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Рад вернуться в Премьер-лигу»
ФК Полесье Житомир

31-летний форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в 1-м туре украинской Премьер-лиги.

«Матч, конечно, понравился, потому что мы сыграли дома, мы победили. Все это ожидали, весь Житомир, все болельщики. Я чувствую, что все довольны. Теперь мы будем двигаться дальше.

Я лично, конечно, рад вернуться в Премьер-Лигу, рад команде, что мы победили. Между футболом в лигах немного есть разница, но скажу, что и в Первой лиге мы играли матчи, где было тяжело, очень.

Сейчас мы в УПЛ, нужно немного перестроиться. Мы проанализируем эту игру, уже нужно готовиться к следующей», - сказал Будковский.

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Филипп Будковский Полесье Житомир Верес Ровно Верес - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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