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Чемпионат Украины
Александрия
30.07.2023 19:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 05:40 |
94
0

Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите в прямом эфире игру 1 тура Украинской Премьер-лиги

30 июля 2023, 05:40 |
94
0
Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 30-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Александрия - Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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