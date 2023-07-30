Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите в прямом эфире игру 1 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 30-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:00.
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Александрия - Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».
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