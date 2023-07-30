Юрий КЛИМЧУК: «Во втором тайме поняли, что можем играть»

В 1 туре Украинской Премьер-лиги встречались «Рух» со Львова и луганская «Заря». Немного сенсационно победили львовяне (2:1), несмотря на то, что по ходу игры уступали.

Победный мяч в конце матча забил форвард «Руха» Юрий Климчук. Он прокомментировал победу своей команды.

«Последний раз такие эмоции испытывал в конце сезона, когда команде удалось сохранить прописку в УПЛ. Также, когда выиграли у «Черноморца» на выезде, были те же эмоции.

В первом тайме мы были несколько скованы. Было заметно, что ребята нервничали. Но во втором тайме поняли, что можем играть и побежали вперед. Тренер сказал в перерыве, чтобы мы еще более агрессивно играли, накрывали соперника и не давали разыгрывать им мяч. Мы вышли на поле и сделали то, что нас просил тренерский штаб.

Очень важно было начать сезон с победы. Это уверенность, что ребята почувствуют это и будет легче выходить в следующих матчах. Я надеюсь, у нас больше таких первых таймов не будет», – сказал Климчук.