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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Во втором тайме поняли, что можем играть»
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 04:45 |
33
0

Юрий КЛИМЧУК: «Во втором тайме поняли, что можем играть»

Форвард «Руха» – о победе в стартовом туре УПЛ

30 июля 2023, 04:45 |
33
0
Юрий КЛИМЧУК: «Во втором тайме поняли, что можем играть»
ФК Рух

В 1 туре Украинской Премьер-лиги встречались «Рух» со Львова и луганская «Заря». Немного сенсационно победили львовяне (2:1), несмотря на то, что по ходу игры уступали.

Победный мяч в конце матча забил форвард «Руха» Юрий Климчук. Он прокомментировал победу своей команды.

«Последний раз такие эмоции испытывал в конце сезона, когда команде удалось сохранить прописку в УПЛ. Также, когда выиграли у «Черноморца» на выезде, были те же эмоции.

В первом тайме мы были несколько скованы. Было заметно, что ребята нервничали. Но во втором тайме поняли, что можем играть и побежали вперед. Тренер сказал в перерыве, чтобы мы еще более агрессивно играли, накрывали соперника и не давали разыгрывать им мяч. Мы вышли на поле и сделали то, что нас просил тренерский штаб.

Очень важно было начать сезон с победы. Это уверенность, что ребята почувствуют это и будет легче выходить в следующих матчах. Я надеюсь, у нас больше таких первых таймов не будет», – сказал Климчук.

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Источник ФК Рух Львов
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