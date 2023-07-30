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Молодежные турниры
30 июля 2023, 04:26 | Обновлено 30 июля 2023, 04:28
148
0

Игорь КОСТЮК: «Никому не гарантированно место в стартовом составе»

Тренер молодежной команды «Динамо» прокомментировал выигранный матч своих подопечных

30 июля 2023, 04:26 | Обновлено 30 июля 2023, 04:28
148
0
Игорь КОСТЮК: «Никому не гарантированно место в стартовом составе»
Динамо Киев

​​Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился своими впечатлениями от стартового матча нового сезона юношеского первенства против «Миную» (в нем «бело-синие» дома победили со счетом 3:0).

– Прежде всего, спасибо нашим Вооруженным Силам за то, что мы имеем возможность играть в такое сложное время – большое спасибо им. Что касается игры, к нам присоединились многие футболисты 2006 года рождения. Продолжается становление команды, но, в целом, мне нравится, что присоединившиеся игроки поддерживают идею, которую мы хотим воплощать на футбольном поле и поддерживают необходимую динамику. Конечно, есть еще много над чем работать, но в целом агрессия на футбольном поле, а также моменты, над которыми мы работаем, сегодня сработали, и мы добиться победы.

– Расскажите подробнее об игроках 2006 года. Они уже полностью влились в коллектив или хорошо понимают ваши требования?

– Как я уже сказал, есть моменты, которые нужно дорабатывать, но в целом игроки понимают те требования и структуру, которую мы предлагаем для них в игре. Основной момент – научить их профессионально относиться к тренировкам, как следует вести себя в быту и правильно восстанавливаться и готовиться к тренировкам. Такая дисциплина позволит им проявлять собранность, необходимую для игры на поле, и выполнять все требования. В целом, все идет по графику. Есть первая победа, хорошо, что выиграли этот матч. В общем, обыграли соперника и не давали ему создавать моменты у наших ворот.

– С чем была связана замена Кузика на Пономаренко?

– Немножко не хватало агрессии, когда мы прессинговали в два нападающих. Кузык чуть-чуть не успевал, а Пономаренко вышел и был более мобильным на этой позиции. Такая игра в два нападающих сработала, мы так забили второй мяч, и у нас появилось больше агрессии именно в прессинге.

– Забитые мячи – это результат хорошей работы на собрании? Удовлетворены ли вы тем, как прошла подготовка к сезону?

– Подготовка прошла в штатном режиме. То, что мы планировали, – выполнили. Но беспокоит, что у игроков хватает судороги. Будем еще работать над выносливостью, в том числе над скоростной выносливостью. Сезон только начинается, у нас есть группа игроков для ротации, ребята понимают, что никому не гарантировано место в стартовом составе. Есть хорошая конкуренция, равноценные игроки, которые могут усилить игру, как это было в прошлом сезоне.

– Кузык заменил Белого, которого вы активно наигрывали в контрольных матчах. Надолго ли выбыл Давид?

– Сейчас идет диагностика, врачи будут определить срок его восстановления, пока конкретной информации нет.

– В каком состоянии находятся другие травмированные? Как скоро они вернутся?

– Все восстанавливаются в штатном режиме. Кому две недели осталось, кому месяц, – сказал Костюк.

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Источник ФК Динамо Киев
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