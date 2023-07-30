Александр КОВПАК: «Если закончим сезон в середине таблицы, это будет успех»

Главный тренер черкасского «ЛНЗ» Александр Ковпак рассказал об ожиданиях от нового сезона.

– Какие задачи на сезон поставлены команде?

– Первый год – это адаптироваться в Премьер-лиге. Задачи как таковой нет, но мы сами между собой можем ее поставить. Для нас лучший результат – это в каждом матче набранные очки. Если говорить о турнирном положении, мы идем к тому, чтобы за первый год мы могли крепко стоять на ногах. Конечно, если мы сможем закончить сезон в середине таблицы, это уже будет успех.

– Как вы оцениваете состав команды перед началом сезона?

– Трудно оценить, в первую очередь, покажет чемпионат. На этот сезон состав команды достаточно изменился, появились новые игроки, игроки с опытом игры в УПЛ, на которых мы рассчитываем и надеемся, что они придадут нам уверенности, а также командной силы. Мы рассчитываем, что эти усиления помогут, но покажет все чемпионат. Поэтому будем двигаться только вперед!

– Нервничаете ли перед дебютным матчем в Премьер-лиге?

– Волнение будет перед каждой игрой, но это приятное волнение. Потому что мы долго шли к нашей мечте – попасть в Премьер-лигу. Сейчас мы все сделали для максимального результата, потому хочется достойно выступить и выступать. Какие-то волнения всегда будут, но я повторюсь, это приятные волнения, которые не будут никак отображаться на результате, – сказал Ковпак.