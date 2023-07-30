ЭДМАР: «Надо было больше верить в себя»
Тренер «Металлиста 1925» – об игре с «Шахтером»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (1:2).
– Матч был очень интересный. Понятно, что итоговым результатом мы не удовлетворены. Ребята продемонстрировали характер, во втором тайме игра уже была совсем другой.
- В прошлом сезоне «Металлист 1925» часто пропускал на первых минутах второго тайма, сегодня снова. В чем причина?
– Мы часто с Олегом Голодюком им говорим быть внимательными с первой секунды на поле. С этим нужно что-то делать, игроки также должны более ответственно к этому относиться. Над этим нужно работать.
- Во время подготовки к игре сколько матчей «Шахтера» вы просмотрели?
- Посмотрели четыре их игры на сборах. Говорили ребятам играть вторым номером, рассчитывать на контратаки и ждать своих моментов. Во время перерыва говорили внимательнее играть со своими оппонентами во время стандартов, потому что мы пропустили первый после ошибки Сидорова.
– В конце игры показалось, что ваши игроки сами не верили, что могут вырвать ничью. То пас не туда, то в руки вратарю соперника.
- Несмотря на то, что это первая игра сезона, мы всегда говорим, что нужно верить в собственные силы. Когда мы уверены в себе, мы играем по-другому. Вы правильно сказали, что в некоторых эпизодах были ошибки, на тренировках такого нет. В этой игре кое-где «уважали» соперника, а нужно было больше верить в себя.
- С чем связана замена Кравченко в первом тайме?
- Он получил повреждение, только по этой причине его заменили.
- у «Шахтера» было сегодня семнадцать угловых и около шестидесяти навесов. Были ли к этому готовы, несмотря даже на забитый гол головой в первом тайме?
– Да, мы изучали соперника и знали, что будет много работы во время стандартных положений. Да, из одного из стандартов пропустили - это футбол, здесь ничего не поделаешь.
- Довольны ли игрой Сидорова и в каких аспектах игры он может добавить?
– Мы говорили ему перед игрой быть спокойным и не волноваться. Мы знаем, что он поможет команде в будущем. Конечно, первая игра, волнение, он молодой парень. Я доволен тем, как он работает на тренировках, ему нужно немного времени адаптироваться к новому коллективу. Дай Бог, у него все получится.
- А насколько вашу философию понимают Юсов и Моура?
– Они уже тренируются с командой почти месяц, уже обтерлись в коллективе. Они довольны быть в команде, а мы ими. Видно, что у них есть амбиции и глаза пылают. Надеюсь, что с таким настроением они будут работать и дальше, – сказал Эдмар.
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