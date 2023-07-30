Украина. Премьер лига30 июля 2023, 01:15 | Обновлено 30 июля 2023, 01:18
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс
Игра в Александрии начнется 30 июля в 19:00
30 июля 2023, 01:15 | Обновлено 30 июля 2023, 01:18
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В воскресенье, 30-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Александрия - Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс».
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