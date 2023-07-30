Товарищеские матчи
Англия30 июля 2023, 17:05 | Обновлено 30 июля 2023, 17:21
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ВИДЕО. Клопп решает. Ливерпуль разгромил Лестер в товарищеском матче
Красные в матче с лисами забили четыре гола, оставив свои ворота в сохранности
30 июля 2023, 17:05 | Обновлено 30 июля 2023, 17:21
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30 июля прошёл товарищеский матч между английскими командами «Ливерпуль» и «Лестер».
Команда Юргена Клоппа уверенно выиграла встречу со счетом 4:0.
Голы забивали лишь игроки красных. Мохамед Салах сделал два ассиста, а Дарвин Нуньес забил в трёх матчах подряд после болезни. Также 4-й в матче гол забил 17-летний игрок Ливерпуля Бен Доук.
Товарищеский матч
30 июля, Калланг (Сингапур)
Ливерпуль – Лестер – 4:0
Голы: Нуньес, 30, Кларк, 35, Диогу Жота, 38, Доук, 64
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