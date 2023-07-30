ВИДЕО. Клопп решает. Ливерпуль разгромил Лестер в товарищеском матче

30 июля прошёл товарищеский матч между английскими командами «Ливерпуль» и «Лестер».

Команда Юргена Клоппа уверенно выиграла встречу со счетом 4:0.

Голы забивали лишь игроки красных. Мохамед Салах сделал два ассиста, а Дарвин Нуньес забил в трёх матчах подряд после болезни. Также 4-й в матче гол забил 17-летний игрок Ливерпуля Бен Доук.

Товарищеский матч

30 июля, Калланг (Сингапур)

Ливерпуль – Лестер – 4:0

Голы: Нуньес, 30, Кларк, 35, Диогу Жота, 38, Доук, 64