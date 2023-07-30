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Товарищеские матчи
Лестер
30.07.2023 12:00 – FT 0 : 4
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 17:05 | Обновлено 30 июля 2023, 17:21
38
0

ВИДЕО. Клопп решает. Ливерпуль разгромил Лестер в товарищеском матче

Красные в матче с лисами забили четыре гола, оставив свои ворота в сохранности

30 июля 2023, 17:05 | Обновлено 30 июля 2023, 17:21
38
0
ВИДЕО. Клопп решает. Ливерпуль разгромил Лестер в товарищеском матче
ФК Ливерпуль

30 июля прошёл товарищеский матч между английскими командами «Ливерпуль» и «Лестер».

Команда Юргена Клоппа уверенно выиграла встречу со счетом 4:0.

Голы забивали лишь игроки красных. Мохамед Салах сделал два ассиста, а Дарвин Нуньес забил в трёх матчах подряд после болезни. Также 4-й в матче гол забил 17-летний игрок Ливерпуля Бен Доук.

Товарищеский матч

30 июля, Калланг (Сингапур)

Ливерпуль – Лестер – 4:0

Голы: Нуньес, 30, Кларк, 35, Диогу Жота, 38, Доук, 64

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Ливерпуль - Лестер товарищеские матчи Ливерпуль Лестер Мохамед Салах Дарвин Нуньес Бен Доук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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