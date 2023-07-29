Горняки «округлили» две свои голевые серии

«Шахтер», обыграв на выезде «Металлист 1925» со счетом 2:1, продлил две свои затяжные голевые серии. Общую – до 30 матчей и гостевую – до 20. Последний раз горняки не смогли взломать оборону соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925», а на чужих полях 3 октября 2021-го – 0:0 с «Динамо».

Более продолжительные общие серии с забитыми мячами имел только сам «Шахтер» (дважды), а гостевые – также сами горняки и дважды динамовцы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 53 Шахтер 28.08.2015 Металлург З (д) 2:0 22.07.2017 Динамо (д) 0:1 34 Шахтер 02.10.2011 Заря (д) 4:1 11.11.2012 Арсенал (г) 0:2 30* Шахтер 28.08.2022 Кривбасс (д) 1:0 29 Динамо 16.04.2005 Ворскла (д) 1:0 11.03.2006 Ворскла (д) 0:0 29 Динамо 11.11.2007 Шахтер (д) 2:1 16.11.2008 Шахтер (г) 0:1 28 Черноморец 10.03.1995 Карпаты (д) 2:1 05.11.1995 ЦСКА (г) 0:1 28 Динамо 30.11.2008 Днепр (д) 2:1 29.11.2009 Металлург З (г) 0:0 28 Металлист 11.11.2012 Карпаты (д) 2:1 20.10.2013 Черноморец (д) 0:0 28 Шахтер 24.11.2012 Говерла (д) 5:1 01.11.2013 Волынь (г) 0:2

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 34 Шахтер 09.05.2015 Говерла 7:3 17.09.2017 Черноморец 0:0 28 Динамо 25.02.2018 Верес 1:3 10.11.2019 Шахтер 0:1 23* Динамо 09.05.2021 Колос 3:0 20 Днепр-1 28.06.2020 Мариуполь 1:2 11.09.2021 Шахтер 0:2 20* Шахтер 23.10.2021 Ворскла 2:0 19 Динамо 25.04.2005 Металлург Д 2:1 06.05.2006 Таврия 0:0 19 Динамо 11.08.2007 Металлург З 1:0 16.11.2008 Шахтер 0:1 19 Металлист 29.07.2011 Волынь 3:0 03.11.2012 Днепр 0:2

* серия не закончена.