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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:28 | Обновлено 29 июля 2023, 22:34
153
0

Горняки «округлили» две свои голевые серии

«Шахтер» забивает в общем 30 игр подряд, а в гостях - 20

29 июля 2023, 22:28 | Обновлено 29 июля 2023, 22:34
153
0
Горняки «округлили» две свои голевые серии
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв на выезде «Металлист 1925» со счетом 2:1, продлил две свои затяжные голевые серии. Общую – до 30 матчей и гостевую – до 20. Последний раз горняки не смогли взломать оборону соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925», а на чужих полях 3 октября 2021-го – 0:0 с «Динамо».

Более продолжительные общие серии с забитыми мячами имел только сам «Шахтер» (дважды), а гостевые – также сами горняки и дважды динамовцы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

53

Шахтер

28.08.2015

Металлург З (д)

2:0

22.07.2017

Динамо (д)

0:1

34

Шахтер

02.10.2011

Заря (д)

4:1

11.11.2012

Арсенал (г)

0:2

30*

Шахтер

28.08.2022

Кривбасс (д)

1:0

29

Динамо

16.04.2005

Ворскла (д)

1:0

11.03.2006

Ворскла (д)

0:0

29

Динамо

11.11.2007

Шахтер (д)

2:1

16.11.2008

Шахтер (г)

0:1

28

Черноморец

10.03.1995

Карпаты (д)

2:1

05.11.1995

ЦСКА (г)

0:1

28

Динамо

30.11.2008

Днепр (д)

2:1

29.11.2009

Металлург З (г)

0:0

28

Металлист

11.11.2012

Карпаты (д)

2:1

20.10.2013

Черноморец (д)

0:0

28

Шахтер

24.11.2012

Говерла (д)

5:1

01.11.2013

Волынь (г)

0:2

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

23*

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

20*

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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