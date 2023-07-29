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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:19 | Обновлено 29 июля 2023, 22:28
825
1

Невертон побил рекорд Чиприана Марики

18-летний бразилец стал самым молодым легионером «Шахтера» в УПЛ

29 июля 2023, 22:19 | Обновлено 29 июля 2023, 22:28
825
1
Невертон побил рекорд Чиприана Марики
ФК Шахтер. Невертон

Бразилец Невертон стал самым молодым легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Матч против «Металлиста 1925» (2:1) он провел в 18 лет 56 дней. Прежний клубный рекорд 19-летней давности, принадлежавший румыну Чиприану Марике, Невертон превзошел на 108 дней.

Среди легионеров из дальнего зарубежья, в более юном возрасте дебютировали в УПЛ только нигериец Даниэль Нджоку из «Ворсклы» и француз Серин Диоп из алчевской «Стали». К слову, Невертон ко всему прочему стал первым игроком 2005 г. р., задействованным «Шахтером» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 160 дней

Даниэль НДЖОКУ

Нигерия

Ворскла

17.03.1998

Таврия (д)

1:0

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

18 лет 56 дней

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

29.07.2023

Металлист 1925 (г)

2:1

18 лет 71 день

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

05.03.2011

Оболонь (д)

2:2

18 лет 115 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

16.03.2002

Шахтер (г)

0:4

18 лет 125 дней

Самсон ГОДВИН

Нигерия

Карпаты

16.03.2002

Металлург М (г)

1:3

18 лет 136 дней

Майкл ЧИДИ

Нигерия

Волынь

01.03.2005

Закарпатье (д)

3:0

18 лет 164 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

14.03.2004

Металлург Д (д)

2:0

18 лет 168 дней

Ибраим КАНЕ

Мали

Ворскла

08.12.2018

Черноморец (г)

1:0

18 лет 172 дня

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

20.10.2018

Динамо (д)

0:1

Футболисты «Шахтера» 1995-2005 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Страна

Дата

Соперник

Счет

1995

Эдуард СОБОЛЬ

Украина

01.03.2013

Волынь (д)

4:1

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

Украина

28.02.2015

Ворскла (д)

3:0

1997

Андрей КОРОБЕНКО

Украина

21.11.2015

Волынь (д)

4:0

1998

Георгий АРАБИДЗЕ

Грузия

30.10.2015

Заря (г)

7:1

1999

ФЕРНАНДУ

Бразилия

25.07.2018

Десна (г)

2:0

2000

МАРКОС АНТОНИУ

Бразилия

10.03.2019

Карпаты (д)

5:0

2001

Анатолий ТРУБИН

Украина

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

2002

Георгий СУДАКОВ

Украина

24.10.2020

Ворскла (д)

1:1

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Украина

23.08.2022

Металлист 1925 (д)

0:0

2004

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

28.02.2023

Минай (г)

4:1

2005

НЕВЕРТОН

Бразилия

29.07.2023

Металлист 1925 (г)

2:1

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Источник Sport.ua
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avk2307
зачем нам эта информация? Невертон ничего пока не показал
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