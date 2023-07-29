Невертон побил рекорд Чиприана Марики

Бразилец Невертон стал самым молодым легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Матч против «Металлиста 1925» (2:1) он провел в 18 лет 56 дней. Прежний клубный рекорд 19-летней давности, принадлежавший румыну Чиприану Марике, Невертон превзошел на 108 дней.

Среди легионеров из дальнего зарубежья, в более юном возрасте дебютировали в УПЛ только нигериец Даниэль Нджоку из «Ворсклы» и француз Серин Диоп из алчевской «Стали». К слову, Невертон ко всему прочему стал первым игроком 2005 г. р., задействованным «Шахтером» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Страна Клуб Дебют Соперник Счет 17 лет 160 дней Даниэль НДЖОКУ Нигерия Ворскла 17.03.1998 Таврия (д) 1:0 18 лет 30 дней Серин ДИОП Франция Сталь А 29.10.2006 Черноморец (д) 2:1 18 лет 56 дней НЕВЕРТОН Бразилия Шахтер 29.07.2023 Металлист 1925 (г) 2:1 18 лет 71 день Майкл БАБАТУНДЕ Нигерия Кривбасс 05.03.2011 Оболонь (д) 2:2 18 лет 115 дней Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла 16.03.2002 Шахтер (г) 0:4 18 лет 125 дней Самсон ГОДВИН Нигерия Карпаты 16.03.2002 Металлург М (г) 1:3 18 лет 136 дней Майкл ЧИДИ Нигерия Волынь 01.03.2005 Закарпатье (д) 3:0 18 лет 164 дня Чиприан МАРИКА Румыния Шахтер 14.03.2004 Металлург Д (д) 2:0 18 лет 168 дней Ибраим КАНЕ Мали Ворскла 08.12.2018 Черноморец (г) 1:0 18 лет 172 дня Наджиб ЯКУБУ Гана Ворскла 20.10.2018 Динамо (д) 0:1

Футболисты «Шахтера» 1995-2005 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины