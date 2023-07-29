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  4. Спасла 5 матчболов. С кем сыграет Стародцубцева в финале турнира в Далласе
ITF
29 июля 2023, 22:53 |
448
0

Спасла 5 матчболов. С кем сыграет Стародцубцева в финале турнира в Далласе

Юлия встретится с Ван Яфань

29 июля 2023, 22:53 |
448
0
Спасла 5 матчболов. С кем сыграет Стародцубцева в финале турнира в Далласе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Яфань

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) узнала соперницу в финале хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

В матче за трофей украинка встретится с Ван Яфань (Китай, WTA 182). В полуфинале китаянка обыграла Мари Стояну (США, WTA 1085) в трех сетах за 3 часа и 2 минуты.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/2 финала

Мари Стояна (США) – Ван Яфань (Китай) [2] – 6:3, 6:7 (2:7), 4:6

Во втором сете китаянка спасла 5 матчболов.

Юлия и Ван сыграют между собой впервые. Матч запланирован на завтра, в 19:00 по Киеву.

В полуфинале соревнований Стародубцева обыграла Ма Есинь.

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Ван Яфань Юлия Стародубцева ITF Даллас
Источник Sport.ua
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