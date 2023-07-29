Спасла 5 матчболов. С кем сыграет Стародцубцева в финале турнира в Далласе
Юлия встретится с Ван Яфань
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) узнала соперницу в финале хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).
В матче за трофей украинка встретится с Ван Яфань (Китай, WTA 182). В полуфинале китаянка обыграла Мари Стояну (США, WTA 1085) в трех сетах за 3 часа и 2 минуты.
ITF W60 Даллас. Хард. 1/2 финала
Мари Стояна (США) – Ван Яфань (Китай) [2] – 6:3, 6:7 (2:7), 4:6
Во втором сете китаянка спасла 5 матчболов.
Юлия и Ван сыграют между собой впервые. Матч запланирован на завтра, в 19:00 по Киеву.
В полуфинале соревнований Стародубцева обыграла Ма Есинь.
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