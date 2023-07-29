Очередной финал. Стародубцева с камбеком обыграла китаянку на турнире в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Китая Ма Есинь (WTA 338) за 2 часа и 15 минут.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Ма Есинь (Китай) – 5:7, 6:3, 6:3

Во второй партии украинка отдала стартовый гейм на своей подаче, но вернулась в игру и перевернула ход поединка.

Это была первая встреча девушек.

Стародубцева в пятый раз в сезоне вышла в финал. На ее счету два трофея в 2023 году.

В матче за титул Юлия сыграет против победительницы матча Мари Стояна (США, WTA 1085) – Ван Яфань (Китай, WTA 182).