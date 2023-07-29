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ITF
29 июля 2023, 21:26 | Обновлено 29 июля 2023, 21:30
941
4

Очередной финал. Стародубцева с камбеком обыграла китаянку на турнире в США

Юлия в трех сетах выиграла у Ма Есинь

29 июля 2023, 21:26 | Обновлено 29 июля 2023, 21:30
941
4
Очередной финал. Стародубцева с камбеком обыграла китаянку на турнире в США
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Китая Ма Есинь (WTA 338) за 2 часа и 15 минут.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Ма Есинь (Китай) – 5:7, 6:3, 6:3

Во второй партии украинка отдала стартовый гейм на своей подаче, но вернулась в игру и перевернула ход поединка.

Это была первая встреча девушек.

Стародубцева в пятый раз в сезоне вышла в финал. На ее счету два трофея в 2023 году.

В матче за титул Юлия сыграет против победительницы матча Мари Стояна (США, WTA 1085) – Ван Яфань (Китай, WTA 182).

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Ма Есинь Юлия Стародубцева ITF Даллас
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Александр Ад
Яка Юля молодець!Дуже непростий матч виграла у впертої китаянки!Успіху в фіналі!
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+6
Stanislav Matusevych
Непоганий в цілому матч, а третій сет взагалі було цікаво дивитися через пристойний рівень гри. Є черговий фінал для Юлі. Де вона, схоже, зустрінеться з іншою китаянкою, яка намагається повернутися у сотню. Ван Яфань видряпалася у своєму півфіналі з купи матчболів у другому сеті, і третій навряд чи тепер віддасть. Тим цікавішим буде фінал.
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+5
introvert
Чудовий останній гейм у виконанні Юлі. Та й взагалі, попри втрачену першу партію, не полишала впевненість, що ключі від гри, а отже й від перемоги - в її руках.
Здається, мрія Еліс таки збудеться)
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+3
Трегубов Дмитрий
У Свьонтек у другому сеті виникли у виграному. здавалось, матчі з Вікмаєр. Але матч зараз перервали
Ответить
0
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