Очередной финал. Стародубцева с камбеком обыграла китаянку на турнире в США
Юлия в трех сетах выиграла у Ма Есинь
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).
В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Китая Ма Есинь (WTA 338) за 2 часа и 15 минут.
ITF W60 Даллас. Хард. 1/2 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Ма Есинь (Китай) – 5:7, 6:3, 6:3
Во второй партии украинка отдала стартовый гейм на своей подаче, но вернулась в игру и перевернула ход поединка.
Это была первая встреча девушек.
Стародубцева в пятый раз в сезоне вышла в финал. На ее счету два трофея в 2023 году.
В матче за титул Юлия сыграет против победительницы матча Мари Стояна (США, WTA 1085) – Ван Яфань (Китай, WTA 182).
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