Патрик ван Леувен поддержал давнюю традицию, победив в стартовом матче

Патрик ван Леувен стал 14-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 8-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков нидерландец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Девять предшественников ван Леувена в первом матче отпраздновали викторию и лишь четверо – Валерий Яремченко, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко и Игор Йовичевич – довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины