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  4. Патрик ван Леувен поддержал давнюю традицию, победив в стартовом матче
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:13 | Обновлено 29 июля 2023, 22:18
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1

Патрик ван Леувен поддержал давнюю традицию, победив в стартовом матче

Нидерландец отпраздновал викторию в первом матче на посту главного тренера «Шахтера»

29 июля 2023, 22:13 | Обновлено 29 июля 2023, 22:18
190
1
Патрик ван Леувен поддержал давнюю традицию, победив в стартовом матче
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Патрик ван Леувен стал 14-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 8-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков нидерландец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Девять предшественников ван Леувена в первом матче отпраздновали викторию и лишь четверо – Валерий Яремченко, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко и Игор Йовичевич – довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Страна

Соперник

Счет

07.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Украина

Металлург З (г)

1:1

04.03.1995

Владимир САЛЬКОВ

Россия

Днепр (д)

1:1

10.09.1995

Валерий РУДАКОВ

Украина

Кривбасс (д)

4:0

03.04.1999

Анатолий БЫШОВЕЦ

Россия

Металлург З (д)

2:1

16.10.1999

Алексей ДРОЗДЕНКО

Украина

Металлист (д)

3:1

29.11.1999

Виктор ПРОКОПЕНКО

Украина

Динамо (д)

0:0

16.03.2002

Невио СКАЛА

Италия

Ворскла (д)

4:0

12.07.2003

Бернд ШУСТЕР

Германия

Металлург З (г)

3:0

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Карпаты (д)

5:0

22.07.2016

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Звезда (д)

4:1

31.07.2019

Луиш КАШТРУ

Португалия

Александрия (г)

3:1

24.07.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Ингулец (д)

2:1

23.08.2022

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Металлист 1925 (д)

0:0

29.07.2023

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Металлист 1925 (г)

2:1

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Источник Sport.ua
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avk2307
Це якщо не брати суперкубок до уваги, а тільки ігри чемпіоната.
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