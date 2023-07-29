Патрик ван Леувен поддержал давнюю традицию, победив в стартовом матче
Нидерландец отпраздновал викторию в первом матче на посту главного тренера «Шахтера»
Патрик ван Леувен стал 14-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 8-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков нидерландец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Девять предшественников ван Леувена в первом матче отпраздновали викторию и лишь четверо – Валерий Яремченко, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко и Игор Йовичевич – довольствовались ничьей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер
|
Страна
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Украина
|
Металлург З (г)
|
1:1
|
04.03.1995
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Россия
|
Днепр (д)
|
1:1
|
10.09.1995
|
Валерий РУДАКОВ
|
Украина
|
Кривбасс (д)
|
4:0
|
03.04.1999
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
Россия
|
Металлург З (д)
|
2:1
|
16.10.1999
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
Украина
|
Металлист (д)
|
3:1
|
29.11.1999
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Украина
|
Динамо (д)
|
0:0
|
16.03.2002
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
12.07.2003
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
22.05.2004
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
22.07.2016
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Звезда (д)
|
4:1
|
31.07.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Александрия (г)
|
3:1
|
24.07.2021
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
Ингулец (д)
|
2:1
|
23.08.2022
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Металлист 1925 (д)
|
0:0
|
29.07.2023
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Металлист 1925 (г)
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Патрика ван Леувена имела огромное преимущество по статистике над соперниками
Луганский коллектив провалил вторую половину игры