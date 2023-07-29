Источник: Карпаты подписали 18-летнего бразильского хавбека

Львовский футбольный клуб «Карпаты» подписали 18-летнего атакующего полузащитника Кауана Марлона.

Об этом сообщает «Спортивка». По информации источника, игрок был замечен во вчерашнем матче 1-го тура Первой лиги «Карпаты» – «Хуст» возле травмированного Эдуарда Сантуша.

Бразилец известен выступлениями на родине в составе молодежных команд «Кармополиша», с которым неделю назад уже попрощался:

«Спасибо, «Кармополише». Я пойду по новому пути. Благодарность всему клубу и моим товарищам по команде. Большое спасибо», – сказал Кауан.