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  4. Источник: Карпаты подписали 18-летнего бразильского хавбека
Украина. Первая лига
29 июля 2023, 22:14 |
565
0

Источник: Карпаты подписали 18-летнего бразильского хавбека

Кауан Марлон подпишет контракт со львовским клубом

29 июля 2023, 22:14 |
565
0
Источник: Карпаты подписали 18-летнего бразильского хавбека
Twitter. Кауан Марлон

Львовский футбольный клуб «Карпаты» подписали 18-летнего атакующего полузащитника Кауана Марлона.

Об этом сообщает «Спортивка». По информации источника, игрок был замечен во вчерашнем матче 1-го тура Первой лиги «Карпаты» – «Хуст» возле травмированного Эдуарда Сантуша.

Бразилец известен выступлениями на родине в составе молодежных команд «Кармополиша», с которым неделю назад уже попрощался:

«Спасибо, «Кармополише». Я пойду по новому пути. Благодарность всему клубу и моим товарищам по команде. Большое спасибо», – сказал Кауан.

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Кауан Марлон Карпаты Львов трансферы Хуст Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Спортивка
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