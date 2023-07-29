ВИДЕО. Как звездный ПСЖ проиграл в турне японской команде
ПСЖ без Неймара уступил в триллерном матче Сересо Осаке в поединке с 5 голами
29 июля прошёл товарищеский поединок между командамии «Сересо Осака» (Япония) и «ПСЖ» (Франция).
Первыми забили игроки ПСЖ. На 17 минуте, после передачи Уоренна Зайре-Емери, Уго Экитике точным ударом вывел свою команду вперёд.
Но хозяева через 5 минут смогли сравнять счёт с помощью Ёрди Кру.
Во второй половине матча первой снова забила французкая команда. На 49 минуте Витинья с подачи Уго Экитике забил второй гол для парижан.
После этого, благодаря удачным заменам команды из Осаки, забили Сота Китано и Шиндзи Кагава на 67 и 79 минутах соответственно. Благодаря этим двум голам «Сересо Осака» совершил камбек в матче и стал победителем противостояния.
Товарищеский матч
29 июля, Осака (Япония)
Сересо Осака – ПСЖ – 3:2
Голы: Кру, 22, Китано, 67 (Ватанабе), Кагава, 79 (Арай) – Экитике, 17 (Зайре-Емери) , Витинья, 49 (Экитике)
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