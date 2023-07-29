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Товарищеские матчи
Сересо Осака
28.07.2023 13:20 – FT 3 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 июля 2023, 21:11 | Обновлено 29 июля 2023, 21:29
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ВИДЕО. Как звездный ПСЖ проиграл в турне японской команде

ПСЖ без Неймара уступил в триллерном матче Сересо Осаке в поединке с 5 голами

29 июля 2023, 21:11 | Обновлено 29 июля 2023, 21:29
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0
ВИДЕО. Как звездный ПСЖ проиграл в турне японской команде

29 июля прошёл товарищеский поединок между командамии «Сересо Осака» (Япония) и «ПСЖ» (Франция).

Первыми забили игроки ПСЖ. На 17 минуте, после передачи Уоренна Зайре-Емери, Уго Экитике точным ударом вывел свою команду вперёд.

Но хозяева через 5 минут смогли сравнять счёт с помощью Ёрди Кру.

Во второй половине матча первой снова забила французкая команда. На 49 минуте Витинья с подачи Уго Экитике забил второй гол для парижан.

После этого, благодаря удачным заменам команды из Осаки, забили Сота Китано и Шиндзи Кагава на 67 и 79 минутах соответственно. Благодаря этим двум голам «Сересо Осака» совершил камбек в матче и стал победителем противостояния.

Товарищеский матч

29 июля, Осака (Япония)

Сересо Осака – ПСЖ – 3:2

Голы: Кру, 22, Китано, 67 (Ватанабе), Кагава, 79 (Арай) Экитике, 17 (Зайре-Емери) , Витинья, 49 (Экитике)

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ПСЖ Сересо Осака товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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