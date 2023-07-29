Назарий РУСИН: «Заре не хватало игроков, на сборе было 15 человек»

Форвард «Зари» Назарий Русин забил гол в первом туре нового сезона УПЛ, но его команда проиграла «Руху» со счетом 1:2.

«Не знаю, почему мы проиграли. Экспертов спросите. Было два разных тайма. В первом мы контролировали игру и могли забивать больше. А во втором подсели после 70-й минуты. И не немного подсели, а прилично. А соперник добавил».

«В течение сбора у нас было 15 человек всего, нам не хватало игроков. Изменилась команда, новый тренер. Ничего страшного, привыкнем. Новый тренер? Большой разницы с ван Леувеном пока не почувствовал, мы знакомимся».

Первый тур, ничего страшного. Тяжело, когда каждый год перестройка команды», – сказал Русин.