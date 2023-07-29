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  4. Назарий РУСИН: «Заре не хватало игроков, на сборе было 15 человек»
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 20:59 | Обновлено 29 июля 2023, 21:04
628
2

Назарий РУСИН: «Заре не хватало игроков, на сборе было 15 человек»

Неудачный старт в сезоне

29 июля 2023, 20:59 | Обновлено 29 июля 2023, 21:04
628
2
Назарий РУСИН: «Заре не хватало игроков, на сборе было 15 человек»
ФК Заря. Назарий Русин

Форвард «Зари» Назарий Русин забил гол в первом туре нового сезона УПЛ, но его команда проиграла «Руху» со счетом 1:2.

«Не знаю, почему мы проиграли. Экспертов спросите. Было два разных тайма. В первом мы контролировали игру и могли забивать больше. А во втором подсели после 70-й минуты. И не немного подсели, а прилично. А соперник добавил».

«В течение сбора у нас было 15 человек всего, нам не хватало игроков. Изменилась команда, новый тренер. Ничего страшного, привыкнем. Новый тренер? Большой разницы с ван Леувеном пока не почувствовал, мы знакомимся».

Первый тур, ничего страшного. Тяжело, когда каждый год перестройка команды», – сказал Русин.

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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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fedd1979
То це чиї проблеми, що не вистачало гравців, що "Зоря" вже десять років живе орендами і т.п.?
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0
Moonspell
"Не знаю чому ми програли" - Можливо Назарій, ви програли тому, що забили 1, а Рух 2? 
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-1
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