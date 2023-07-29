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  4. ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 20:10 |
4176
4

ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ

Скорее всего, Валерий Бондарь получил перелом ключицы

29 июля 2023, 20:10 |
4176
4
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
Telegram

29 июля состоялся матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Шахтер» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.

В конце поединка 24-летний украинский защитник «горняков» Валерий Бондарь неудачно приземлился на газон. Игрок покидал поле в слезах на электрокаре.

Как сообщает «ТаТоТаке», Бондарь получил перелом ключицы.

Вот как прокомментировал этот эпизод бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале:

«Такое падение может привести к ряду проблем.

Прежде всего, думаем о ключице и ее вероятном переломе. Если подтвердится такой диагноз, то будет решаться вопрос возможной операции, если обломки кости значительно сместятся.

Другой проблемой может быть повреждение акромио-ключичного соединения, которое ведет к значительному ограничению движений в плечевом суставе и длительному лечению.

Наименее вероятным, но все же возможным сценарием может быть вывих плечевого сустава. Механизм нетипичен, но после падения с высоты на выпрямленную руку может произойти вывих плечевой кости из сустава.

Игрок покидал поле в слезах на электрокаре. Скорее всего врачи на месте диагностировали проблему и озвучили игроку приблизительный диагноз, который означает вылет на длительное время», – написал Бабелюк.

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Источник Telegram
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Комментарии 4
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василь бруховський
Хлопця звичайно шкода, але для команди це не втрата.
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Дані Рохас
пздц, это до конца сезона наверное
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