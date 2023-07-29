ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ

29 июля состоялся матч 1-го тура УПЛ 2023/24 между клубами «Шахтер» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.

В конце поединка 24-летний украинский защитник «горняков» Валерий Бондарь неудачно приземлился на газон. Игрок покидал поле в слезах на электрокаре.

Как сообщает «ТаТоТаке», Бондарь получил перелом ключицы.

Вот как прокомментировал этот эпизод бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале:

«Такое падение может привести к ряду проблем.

Прежде всего, думаем о ключице и ее вероятном переломе. Если подтвердится такой диагноз, то будет решаться вопрос возможной операции, если обломки кости значительно сместятся.

Другой проблемой может быть повреждение акромио-ключичного соединения, которое ведет к значительному ограничению движений в плечевом суставе и длительному лечению.

Наименее вероятным, но все же возможным сценарием может быть вывих плечевого сустава. Механизм нетипичен, но после падения с высоты на выпрямленную руку может произойти вывих плечевой кости из сустава.

Игрок покидал поле в слезах на электрокаре. Скорее всего врачи на месте диагностировали проблему и озвучили игроку приблизительный диагноз, который означает вылет на длительное время», – написал Бабелюк.